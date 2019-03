Un p’tit tour de side-car aux Bardenas en hiver…

Déjà plus d’un an de silence ! Dingue comme le temps passe vite quand on ne travaille plus ! En même temps, un blog, ça n’est pas facebook ou instagram, faut avoir quelque chose d’intéressant à écrire, et donc avoir fait quelque chose qui mérite d’être raconté, partagé, pour que ça donne envie à d’autres, que ça fasse bouger, que ça aère les esprits, pour pas que les idées deviennent noires, (...)