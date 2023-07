Crise sanitaire, pénuries de semi-conducteurs... En dépit d’une baisse des disponibilités des motos et scooters neufs depuis 2020, le marché français continue de regagner des couleurs (voir le TOP 50 des meilleures ventes 2022). Constat validé avec ce premier semestre 2023, marqué par un dynamisme de ventes accru. Une progression alimentée par un festival de nouveautés en début d’année, principalement honoré par Honda et ses CB750 Hornet et XL750 Transalp, et par Suzuki et ses GSX-8S et V-Strom 800 DE. Bien que l’écart tarifaire soit plus important, n’oublions pas KTM et ses nouvelles 790 Duke et Adventure, mais aussi Moto Guzzi et sa fameuse V100 Mandello !

Du coté des motos, Honda mène la danse avec la Hornet et ses 2 605 unités vendues. Un résultat sans grande surprise tant le nouveau roadster japonais place la barre haute en termes de rapport qualité/prix, tout en restant accessible aux détenteurs du permis A2. La Yamaha MT-09, également aidée par son homologation récente au permis A2, décroche la seconde position, devant la Kawasaki Z900. La Yamaha MT-07, best-seller durant de nombreuses années, se place quant à elle en 4ème position.

En revanche, avec ses Ténéré 700 (elle aussi de retour en version A2) et Tracer 7, la firme aux 3 diapasons passe devant la BMW R 1250 GS Adventure. Ceci dit, le trail bavarois reste le roi du segment : les ventes cumulées des GS Adventure et Standard atteignent le score remarquable de 3178 immatriculations ! Quant aux ventes de la nouvelle Honda Transalp, elles progressent avec un peu plus de 850 exemplaires immatriculés. La voir tutoyer la baroudeuse Yamaha prochainement ne serait pas étonnant...

Classement Modèle Ventes 1 Honda CB750 Hornet 2 605 2 Yamaha MT-09 2 187 3 Kawasaki Z900 2 034 4 Yamaha MT-07 1 887 5 Yamaha Ténéré 700 1 859 6 Yamaha Tracer 7 1 739 7 BMW R 1250 GS Adventure 1 632 8 Triumph Street Triple 765 1 577 9 BMW R 1250 GS 1 546 10 Honda CRF1100L Africa Twin 1 156

Meilleures ventes motos 2023 au premier semestre en France : et les 125 cm3 ?

Contre toute attente, les chinois dominent une nouvelle fois le classement 125 grâce à leurs prix agressifs et la multiplication de leurs points de ventes. Meilleure vente 125 de 2022, la Zontes 125 renouvelle sa première place en 2023 avec 1412 unités immatriculées au premier semestre ! L’empire du milieu place également la Orcal SK01 en seconde position, suivie par Yamaha et sa MT-125. Le Honda Dax ST125 fait une belle percée en 4ème position, talonné par la KTM 125 Duke et les deux autres 125 du catalogue Honda.

Classement Modèle Ventes 1 Zontes Roadster 125 1 412 2 Orcal SK01 1 342 3 Yamaha MT-125 1 120 4 Honda ST125 Dax 665 5 KTM 125 Duke 640 6 Honda CB125F 630 7 Honda CB125R 486 8 Orcal NK01 479 9 Mash Seventy Five 125 437 10 Kawasaki Z125 355

Meilleures ventes 2023 au premier semestre en France : les scooters

Premier du TOP 50 2022, le Honda Forza 125 conserve sa première place des scooters (voire des deux-roues toutes catégories confondues) les plus vendus, suivi par les Yamaha TMax 560 et Honda PCX 125, toujours aux mêmes marches du podium. Si l’on pouvait supposer que le BMW CE 04 allait baisser en volume de ventes, ce nouveau classement indique le contraire : 1 548 unités ont été immatriculées, soit le même résultat qu’au premier semestre 2022, à une vente près ! Le BMW CE 02 suivra-t-il la même tendance ? Le Yamaha XMax suit le peloton, talonné par les Honda X-ADV, Forza 350, ADV 350 et Forza 750. Piaggio clôt le TOP 10 avec son Piaggio Primavera 125, déjà bien classé l’année dernière.