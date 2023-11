La gamme « M » chez BMW Motorrad, c’est carrément le pinacle pour les amateurs de sport ! Après la M 1000 RR, l’hypersport, et la M 1000 R, le roadster, voilà que débarque la M 1000 XR, version radicale de la S 1000 XR. Une machine qui risque fort de plaire aux amateurs d’hypersportives qui en ont un peu marre de la radicalité de ces dernières.

La M 1000 XR, c’est d’abord un engin qui dépasse les 200 ch (soit 201 ch pour être précis), et pour une moto à guidon droit, cela risque fort d’être amusant. Mais la M 1000 XR, c’est aussi une partie cycle au top, avec un freinage ultra performant, des suspensions haut de gamme, et des assistances électroniques dernier cri.

La transmission est raccourcie grâce à sa couronne dotée de deux dents supplémentaires (47 contre 45 sur la S 1000 XR), avec des rapports de boite (4, 5 et 6) plus courts.

Ce que l’on « voit » le plus, ce sont les ailerons latéraux, à la façon des MotoGP. Enfin, je dis ailerons, mais ce sont plutôt des déflecteurs/générateurs de dépression qui apportent, passé les 100 km/h, de l’appui sur le train avant.

D’origine, la moto est équipée du shifter PRO, d’un régulateur de vitesse, de poignées chauffantes, d’une batterie « M » au Lithium et d’un silencieux Akrapovic.

Côté électronique, le contrôle de la glisse au freinage « Brake Slide Assist » est aussi de série. Le tableau de bord TFT de 6,5 pouces provient de la M 1000 RR. Bien entendu, tous les packs « M » et leurs pièces en carbone sont dispo, afin de transformer votre missile sol-sol... en super missile sol-sol !

BMW M 1000 XR : l’essentiel

• Un moteur de 201 ch (31 ch de plus que la S 1000 XR !) issue de la S 1000 RR

• Une transmission secondaire plus « courte » pour des accélérations plus dynamiques

• Des rapports de boîte (4, 5 et 6) plus courts

• Des appuis aérodynamiques qui donnent 12 kg de pression sur le train avant à 220 km/h

• Une fourche Marzocchi de 45 mm avec le DDC (Dynamic Damping Control) de série

• Des étriers de freins « M »

• L’assistance « Brake Slide Assist » de série

• Un amortisseur de direction réglable

• Des jantes alu de série (les carbone en option)

• Un guidon plus avancé, monté sur de nouveaux pontets

BMW M 1000 XR : fiche technique

• Moteur : 4-cylindres en ligne à refroidissement liquide de 999 cm3, 201 ch, 113 Nm

• Réservoir : 20 litres

• Poids : 223 kg

• Hauteur de selle : 850 mm

• Prix : 26 990 euros