Moto Magazine n°399 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°399 : toute l’actu moto

Actu moto, équipements... mais pas que ! On revient sur le haut fait de Thierry Sarasyn qui a battu le record de traverser 22 pays en seulement 22 heures, mais aussi sur le coup de pression du Conseil d’État obligeant le gouvernement à publier l’arrêté d’application du décret du 9 août 2021 (contrôle technique) sous deux mois.

On poursuit avec une interview de Bertrand-Olivier Ducreux, ingénieur à l’ADEME. Il nous détaille, en avant-première, les résultats de la nouvelle étude comparative de l’agence sur la pollution des voitures et des deux-roues.... et la moto a visiblement fait de gros progrès !

Moto Magazine n°399, essais : les fantasmes moto de la rédaction

Quelle est la moto de vos rêves, toutes générations confondues ? Moto Magazine a relevé le défi de se dégoter ses motos fantasmées, anciennes comme récentes ! Un panel de machines qui esquisse les goûts variés de la rédaction : Dollar 350 R3 (voir notre émission sur la marque Dollar), Ducati Diavel V4 Granturismo, Bimota DB3 Mantra, Harley-Davidson FLH, Honda NR 750 et Yamaha MT01-OS !

Moto Magazine n°399, essai : Yamaha Tracer 9 GT+ 2023

La Yamaha Tracer 9 GT était déjà une excellente routière bien équipée... mais visiblement pas assez pour le constructeur d’Iwata ! La Tracer 9 GT+, toujours plus aboutie coté technologie embarquée et ergonomie, tente le tout pour le tout pour s’imposer comme l’une des meilleures motos de la catégorie.

Moto Magazine n°399, comparatif : Yamaha MT09 SP, Triumph 765 RS, Ducati Monster SP 2023

Après notre comparo opposant les nouvelles Honda Hornet et GSX-8S dans notre précédent numéro (Moto Magazine n°398), on monte en gamme et puissance avec 3 roadsters mid-size résolument sportifs : une anglaise (Triumph 765 RS), une italienne (Ducati Monster SP) et une japonaise (Yamaha MT09 SP) ! Laquelle de ces machines - que nous avons décortiquées de A à Z - remporte la palme du meilleur roadster mid-size (mais musclé !) de la catégorie ?

Moto Magazine n°399, essai : BSA Gold Star 650 2023

La première moto signant le retour de BSA est enfin passée sous les mains d’Axel ! Alors, que vaut cette nouvelle machine ? Ce nouveau monocylindre de 650 cm3 d’origine indienne est-il plaisant à exploiter ? Peut-elle tutoyer sans sourciller sa principale rivale, la Royal Enfield Interceptor 650 ? Réponse dans cet essai détaillé !

Moto Magazine n°399, comparatif side-car : ChangJiang CJ 650 Pekin Express, Mash Black Side, Ural Ranger 2WD

Vous vous rappelez de nos courtes vidéos en side-car sur nos réseaux sociaux et de notre émission "Le side-car pour les nuls" ? Voici le fruit de ce périple jusqu’au désert des Bardenas en Espagne : un comparatif aventurier entre les derniers side-cars signés ChiangJiang, Mash et Ural ! Paysages à couper le souffle et bonne humeur sont au programme pour déterminer les points forts de chaque machine !

Moto Magazine n°399, dossier : les secrets de fabrication d’une moto

Lancer une nouvelle moto n’a évidemment rien de simple, surtout lorsqu’on souhaite raviver une légende passée au goût du jour. Ce fut le cas, parmi tant d’autres machines, de la Yamaha Ténéré 700. Comment la marque aux trois diapasons a-t-elle réussi cette épreuve ? En compagnie d’Éric de Seynes, PDG de Yamaha France et décisionnaire du retour de la T7, nous vous livrons tous les secrets ayant alimenté sa conception, sa fabrication et sa commercialisation.

Moto Magazine n°399, portrait : Maïlys Dubois, la femme 2-temps

Maïlys Dubois est avocate intervenante en réparation du dommage corporel. De fait, il lui arrive d’accompagner régulièrement les motards victimes d’accidents de la route. Trouve-t-elle la pratique moto repoussante pour autant ? Que nenni ! C’est aussi une motarde aux 9 machines, avec lesquelles elle fait de la route, de l’enduro et même du cross !

Moto Magazine n°399, tests équipements : 6 vestes moto touring haut de gamme à l’essai

Les vestes touring moto classées "haut de gamme" font le pari de protéger (chute, pluie), d’aérer et de rester pratiques en toutes occasions. Comment s’y retrouver face aux multiples modèles onéreux du marché ? Pour vous aiguiller, nous avons comparé pas moins de 6 vestes de diverses marques : Rev’It, Macna, Klim, Furygan, Alpinestars et RST. Et comme il est coutume de dire dans Moto Magazine, ce n’est pas forcément la veste la plus chère qui se révèle être la plus efficace !