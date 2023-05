Moto Magazine n°398 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°398 : toute l’actu moto

Outre les dernières nouveautés motos et équipements, nous abordons les dernières actions de la FFMC : la manifestation nationale contre le contrôle technique du 22 avril dernier, les antennes mobilisées pour dénoncer l’état des routes avec l’opération nids-de-poule, mais aussi les "autres" dossiers sur lesquels travaillent d’arrache-pied la fédération. Enfin, Eric de Seynes, PDG de Yamaha Motor Europe, nous offre une interview sur ses prochaines missions en tant que nouveau président de l’Association Internationale des Constructeurs de Motos (IMMA).

Ne manquez pas non plus notre dossier complet consacré aux ZFE, agrémenté de nombreuses interviews et témoignages : genèse de la mesure, mise en application aujourd’hui et perspectives d’évolutions à venir.

Moto Magazine n°398 : comparatif Honda CB750 Hornet VS Suzuki GSX-8S

Le voilà enfin, le duel tant attendu entre les deux nouvelles stars des roadsters mid-size signés Suzuki et Honda ! L’écart de tarif entre les deux machines est-il justifié ? Laquelle offre le meilleur comportement ? Propose les meilleurs équipements ? Se coiffe des meilleures finitions ? Se pare du twin calé à 270° le plus plaisant ? Enfin, la question que tout le monde se pose : la Yamaha MT-07 a-t-elle une chance d’être détrônée ? Réponses dans notre comparatif !

Moto Magazine n°398 : comparatif Moto Guzzi V100 Mandello VS Yamaha Tracer 9 VS BMW R 1250 RS

La Moto Guzzi V100 Mandello n’en finit plus d’attirer les convoitises. Et pour cause : cette Guzzi totalement inédite est une excellente routière, à la fois polyvalente et atypique. Mais que vaut-elle face aux références du marché boxant dans la même catégorie, comme les Yamaha Tracer 9 et BMW R 1250 RS ? Style, ergonomie, duo, comportement en ville et en dynamique, moteur... Nous déterminons si l’exotique Italienne parvient à se faire une place face à ces machines aux qualités reconnues !

Moto Magazine n°398 : essai Honda CL500 2023

Honda a surpris tout le monde en dévoilant une énième moto propulsée par son fameux twin de 471 cm3, bien connu pour être au coeur de la gamme CB et de la CMX 500 Rebel. Cette fois-ci, c’est un scrambler basé sur la CMX 500, dont le nom évocateur renvoie à la Honda CL 72 de 1962. Une moto au top pour le quotidien ?

Moto Magazine n°398 : essai Ducati Scrambler Icon 2023

Le Scrambler Ducati fait peau neuve ! Plus léger, plus agile, avec un mécanisme de boite de vitesse entièrement revu et un V-twin toujours aussi pétillant, il est probable qu’il éclipse les précédents millésimes ! Philippe l’a essayé et nous livre son verdict.

Moto Magazine n°398 : essai Harley-Davidson Breakout 117 2023

Le Breakout fait son retour... propulsé par le nouveau V-twin 117 ci, s’il vous plait ! Une Harley-Davidson radicale en sensations, brute de décoffrage, que Philippe a évaluée de A à Z. Une concurrente solide face aux nouvelles Ducati Diavel V4 et Triumph Rocket 3 ?

Moto Magazine n°398, reportage : Barber Vintage Motorsports Museum

La particularité de cet immense musée ? C’est tout simplement la plus grande collection de motos au monde, inscrite dans le Guinness des records ! Elle regroupe 1600 machines de toutes les époques. À défaut d’être accessible à tous - le musée est situé en Alabama aux États-Unis - nous avons la chance de vous offrir une petite visite de ce lieu d’exception.

Moto Magazine n°398, tests équipements : 6 pneus sport-tourisme

Quels pneus sport-tourisme choisir ? Car en dehors du prix qui peut nous orienter par défaut ("plus c’est cher, mieux c’est"), les 6 références que sont les Dunlop Roadsmart IV, Pirelli Angel GT II, Bridgestone T32, Metzeler Roadtec 01 SE, Michelin Road 6 et Continental Contiroadattack 4 peuvent nous perdre ! Et pourtant, chacun des modèles a ses points forts et ses faiblesses. Dans ce dossier détaillé, nous avons évalué les 6 pneus en tenant compte de la maniabilité, du comportement au freinage et sous la pluie.

Moto Magazine n°398, Sport : Bagnaia, toujours le patron du MotoGP 2023 ?

Il faut se rendre à l’évidence : Francesco Bagnaia domine la saison 2023 du MotoGP, avec 87 points au classement général ! Fabio Quartararo arrivera-t-il à faire réagir Yamaha pour obtenir une machine plus performante à l’avenir ? Car c’est bel et bien Ducati qui trône également en roi sur la saison.