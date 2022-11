Détracteurs de l’inflation techno des motos, passez votre chemin ! Yamaha suit la vertigineuse pente de la surenchère électronique déjà empruntée par BMW, KTM ou Ducati et propose pour mai 2023 une nouvelle Tracer 9 GT (voir notre essai) rebaptisée GT+.

Yamaha Tracer 9 GT+ 2023 : le plein d’assistances

On savait que Kawasaki travaillait sur l’intelligence artificielle dédiée aux motos. Mais jusqu’à maintenant, les constructeurs japonais avaient laissé leurs homologues européens jouer tous seuls sur le terrain des radars à ondes millimétriques et autres friandises associées.

Enfin ça, c’est déjà du passé puisque Yamaha entre sur le ring avec la Tracer 9 GT+, qui fait désormais figure de « routière sportive la plus sophistiquée jamais construite par l’entreprise ».

Au menu donc, sur la très bonne base du modèle au 3-cylindres enthousiaste, un radar placé dans le nez à l’avant (200 g dixit Yamaha) gère un régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et, associé à la centrale inertielle, un système de freinage unifié (UBS) qui peut freiner ou ajuster la force de freinage, sur les deux roues, tout seul comme un grand.

Rassurez-vous, le pilote peut encore choisir d’activer ou non le système. Ouf ! Outre ce grand pas pour l’humanité, la GT+ en accomplit aussi plusieurs petits pour l’homme en adoptant l’écran TFT couleur connecté (navigation via abonnement) déjà vu sur le TMax 2022, une nouvelle selle (réglable et annoncée plus confortable), un disque de frein avant élargi de 9% (267 mm) et des suspensions semi-actives revues.

A cela s’ajoutent des modes de conduite désormais associés aux assistances, un quickshifter de dernière génération permettant de monter ou descendre un rapport même lorsque l’ACC est actif, ou encore des commodos repensés et rétro-éclairés. Reste deux inconnues : le poids et le tarif de ce vaisseau spatial, certainement « + » eux aussi.

Yamaha Tracer 9 GT+ 2023 : l’essentiel

Radar à ondes millimétriques embarqué à l’avant

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Freinage assisté (UBS) par radar à l’avant et à l’arrière

Système de frein arrière revu en totalité

Quickshifter de 3è génération

Nouveaux modes de conduite intégrés

Écran TFT couleur de 7 pouces, connecté

GPS intégré Garmin (via appli Motorize sur abonnement)

Suspensions électroniques KYB revues

Nouvelle unité de contrôle des communications

Commandes au guidon revues

Nouvelle prise USB-A

Selle pilote repensée, réglable en hauteur,

Nouveaux réservoirs de liquide de frein av/ar fumés clairs

Système d’ancrage des sacoches repensé, avec système d’amortissement

Coloris : noir/bleu/gris, gris/noir/doré

Yamaha Tracer 9 GT+ 2023 : ce qui ne change pas

Trois-cylindres en ligne de 119 ch, inchangé

Accélérateur électronique avec APSG (Accelerator Position Sensor Grip) et YCC-T (contrôle électronique de l’ouverture des gaz)

Centrale inertielle à six axes et assistances actives en courbe

Cadre en aluminium coulé sous pression

Éclairage intégral à leds adaptatif en courbe

Pare-brise réglable (10 niveaux)

Poignées chauffantes

Valises latérales rigides

Béquille centrale

Top-cases de 34 ou 45 litres en option

Yamaha Tracer 9 GT+ 2023 : fiche technique

Moteur : trois-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 890 cm3, 119 ch (87,5 kW) à 10 000 tr/min, 93 Nm à 7000 tr/min

Réservoir : 18 litres

Poids : NC

Hauteur de selle : NC