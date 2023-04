Moto Magazine n°397 : le sommaire

Moto Magazine n°397 : toute l’actu moto

Dans les actus du mois, on parle de nouveau contrôle technique moto, en écho aux prochaines manifestations du week-end du 22 avril, mais aussi stationnement payant des 2RM à Paris avec l’interview de Jean-Marc Belotti (Coordinateur de la FFMC PPC), puis vols de motos avec le TOP 10 2022 des machines les plus volées (chiffres Mutuelle des Motards). Enfin, nous rendons hommage à Frederic Fourgeaud, patron de la Sima et créateur de la marque Mash, qui nous a quittés le 18 mars dernier.

Moto Magazine n°397 : essai Suzuki GSX-8S 2023

Ça y est, nous avons enfin pu tester le nouveau roadster Suzuki ! Et oui, "nouveau", car depuis la GSR 750 en 2011, on peut affirmer qu’aucun "nouveau" roadster mid-size (hormis la Gladius) n’était apparu au catalogue de la marque. Cette GSX-8S entre en confrontation directe avec les nouvelles Honda CB750 Hornet, KTM 790 Duke et le best-seller du segment, la Yamaha MT-07. Malgré son prix relativement élevé, peut-elle s’imposer sur le marché des roadsters mid-size, plus que jamais concurrentiel ?

Moto Magazine n°397 : essai Honda XL750 Transalp 2023

Faisant suite à notre débrief sur notre chaîne YouTube, l’essai complet de la tant attendue nouvelle Honda XL750 Transalp débarque. Un trail mid-size au rapport qualité/prix difficile à battre, propulsé par le twin vigoureux de la nouvelle Hornet. Voici le verdict définitif de la machine, testée sur routes et chemins.

Moto Magazine n°397 : essai Ducati Multistrada V4 Rally 2023

Alors que les nouvelles Honda Transalp et Suzuki V-Strom 800 DE monopolisent les regards du coté des trails mid-size, Ducati de son coté, nous offre une nouvelle version de sa Ducati Multistrada V4 Rally. Star des gros trails (avec la BMW R 1250 GS, évidemment) et meilleure vente du catalogue Ducati, la firme italienne peaufine son trail sportif pour nous offrir une machine toujours plus baroudeuse et performante.

Moto Magazine n°397 : essai Husqvarna Norden 901 Expedition 2023

Chez KTM, le slogan "ready to race" a sans doute inspiré l’élaboration de la KTM 890 Adventure R. Mais chez Husqvarna, la nouvelle Norden 901 Expedition cultive plutôt l’exploration, en témoigne son slogan "explore further". Mieux équipée pour le voyage, cette déclinaison aventurière peut-elle s’imposer sur un segment plus que jamais porteur mais concurrentiel ?

Moto Magazine n°397 : essai CFMoto 450 SR 2023

Les sportives mid-size auraient-elles le vent en poupe ? Car avec sa 450 SR, CFMoto débarque sur le segment avec une moto légère et qualitative, parée pour tutoyer les Ninja 400, KTM RC390 et autres Honda CBR500R, avec le tarif le plus bas de la catégorie ! Mais CFMoto peut-il rimer avec sportive ? Réponse dans notre essai !

Moto Magazine n°397 : essai Ducati Streetfighter V4 S 2023

L’un des roadsters les plus musclés de l’histoire de la moto fait son retour ! La nouvelle BMW M 1000 R a du souci à se faire... ou pas ? Axel a essayé le nouveau monstre italien et nous livre son verdict.

Moto Magazine n°397 : essai Indian Sport Chief 2023

1 890 cm3, 88ch et 162 Nm à 3 200 tr/min, 1 640 mm d’empattement, 302 kilos à sec... Avec de tels attributs, cette nouvelle déclinaison de la Chieftain mérite-t-elle son appellation "Sport" ? Philippe l’a essayée et nous explique en quoi cette machine peut se révéler sensationnelle et surprenante... En attendant un futur match avec la Harley-Davidson Low Rider S 117 !

Moto Magazine n°397 : comparatif Honda Dax ST125 VS Honda Monkey 125 2023

Vous vous rappelez de notre vidéo sur les deux nouveaux petits 125 Honda ? Débordants de qualité en milieu urbain, ils méritaient un vrai comparatif dans Moto Magazine. En dépit des apparences, chacun délivre ses propres atouts pouvant faire vaciller les préférences !

Moto Magazine n°397, tourisme : l’Ecosse des Highlands en Royal Enfield Himalayan

Découvrir les panoramas du nord du Royaume-Uni à moto, ça vous tente ? Alors plongez avec Philippe dans l’Ecosse des Highlands, lors d’un voyage moto organisé par l’agence BikerBnB. Au guidon d’une Royal Enfield Himalayan, il nous fait découvrir des terres ponctuées de paysages époustouflants, de châteaux (très) anciens et autres vestiges du patrimoine écossais.

Moto Magazine n°397, portrait : Isabelle Demoulin, motarde taxi

Quand Isabelle Demoulin quitte sa Camargue natale après de longues années à cheval, la moto lui semble l’engin le plus adapté pour renouer avec ces incroyables émotions. Depuis, elle n’a jamais lâché le guidon, au point de devenir la première femme moto-taxi de France. Découvrez le parcours d’une femme passionnée, courageuse et atypique.

Moto Magazine n°397, dossier équipements : airbags moto, gilets et pantalons

Après les gilets protégeant le haut du corps, voilà que les airbags s’invitent sur nos jambes ! Car si les dégâts sont plus importants sur le buste, les jambes restent les parties les plus exposées en cas d’accident à moto. Afin de comprendre et évaluer ces nouveaux équipements, nous avons placé 2 pantalons airbags au banc d’essai. Pour parfaire ce dossier airbags, retrouvez également l’essai des 4 nouveaux gilets du marché.

Moto Magazine n°397, sport : les courses "Sprint" du MotoGP, et l’ascension de Johann Zarco

Avec les courses "Sprint", le MotoGP évolue ! On fait le point sur cette nouvelle formule, qui partage autant le public que les pilotes. On met également en lumière les performances remarquables du pilote français Johann Zarco en ce début de saison.