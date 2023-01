La Husqvarna 901 (voir notre essai), déclinaison de la KTM 890 Adventure (moteur et cadre), fût l’une des bonnes surprises de 2021. Et qui dit KTM, dit variante mieux équipée pour la plupart de ses modèles. L’exemple type est la 890 Adventure R, qui adopte un équipement plus pointu que la version standard. La Norden bénéficiera-t-elle du même traitement ? C’est fort probable.

Husqvarna Norden 901 Expedition 2023 : la version "Adventure R"

Les doutes s’effacent sur l’existence d’une future déclinaison améliorée de la Norden 901. D’abord homologuée par l’agence américaine de protection de l’environnement (US EPA), des photos ont fuité un peu partout sur la toile. Elles ne datent pas d’hier, puisqu’elles ont été prises lors du rassemblement du groupe Pierer Mobility (KTM, Husqvarna, GasGas) l’été dernier aux Etats-Unis.

Outre sa livrée inédite, le modèle se veut clairement enrichit de nombreux accessoires de série : bulle haute, sabot moteur amélioré, poignées chauffantes, selle chauffante, GPS de série, valises souples et béquille centrale.

La partie cycle se voit dotée d’une fourche WP Xplor déjà vue sur la KTM Adventure R 2023. Et nul doute que sur la partie électronique, les équipements communs avec la dernière KTM Adventure R seront également de la partie, tel que le nouveau mode de conduite "Explorer". La présentation officielle de cette nouvelle Norden 901 devrait tomber sous peu.