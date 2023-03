Si 2021 fut une année historique pour Ducati, 2022 est l’année de tous les records : victoires écrasantes en compétition (MotoGP et WorldSBK) et production en hausse de 3,6% par rapport à 2021, soit 61 562 machines vendues dans les 821 concessions des 96 pays où Ducati est implémenté. C’est d’ailleurs la Multistrada V4 qui décroche la première place des motos les plus vendues du catalogue italien. Un nouvel exemple concret sur le caractère porteur du marché du trail !

+ 24% de chiffre d’affaires

La Multistrada V4, le best-seller de Ducati

Ducati a fait ses comptes et dévoile désormais son chiffre d’affaire : 1 089 millions millions d’euros, soit une augmentation de 24% par rapport à 2021, qui avait enregistré 878 millions d’euros. Ainsi, Ducati annonce un meilleure rentabilité en bénéficiant d’une marge de 10% et de 109 millions d’euros de bénéfices (+ 77% par rapport à 2021).

« Pour la première fois de notre histoire, nous avons franchi la barre des 60 000 motos et nous avons dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Cela établit 2022 comme la meilleure année jamais réalisée pour Ducati à plusieurs égards, en commençant par l’excellente performance commerciale et financière jusqu’aux succès en MotoGP et WorldSBK, explique Claudio Domenicali, PDG de Ducati. Nous sommes sur une tendance positive qui, ces dernières années, a vu Ducati grandir et s’établir comme une entreprise de plus en plus solide. En tant que marque qui est l’expression du Made in Italy, de l’innovation, du design et de la technologie, nous continuons à nous concentrer sur l’offre d’expériences passionnantes sur et en dehors des motos aux Ducatistes passionnés dans le monde entier. »

Avec de nouvelles motos prévues et des machines affûtées pour la saison 2023 du MotoGP (soutenez GP Mag !), Ducati peut se féliciter de tels résultats. Pourvu que ça dure !