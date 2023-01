Covid, guerre en Ukraine, crise de l’énergie, on pourrait dire que ça craint ! Mais ça craint pas pour tout le monde puisque l’année 2022 a été synonymes de records à la fois pour Ducati et le groupe Pierer Mobility, qui recouvre KTM, Husqvarna, GasGas et bien d’autres choses encore.

Plus 13 pour Pierer

Côté motos, la somme des KTM, Husqvarna et GasGas produites a atteint 375 612 unités, à mettre en perspective avec les 332 881 unités de l’année 2021 : cela fat une augmentation de 13 % ! L’Europe a englobé 130 000 unités et, concernant les 245 000 autres vendues dans le reste du monde, ce sont les USA, l’Australie et l’Inde qui sont les principaux marchés.

Ce n’est pas tout : Pierer Mobility a aussi une activité dans le vélo électrique et le deux-roues électrique en général. Sur ce créneau générateur de belles marges, ce sont 118 427 engins qui sont sortis des chaînes, soit + 15 % par rapport à 2021.

Ainsi, le groupe Pierer a enregistré un revenu de 2,42 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle de 8 à 10 %. Le groupe espère encore 6 à 10 % de croissance sur 2023.

Plus 3,6 pour Ducati

La marque bolognaise, championne du monde de MotoGP et de Superbike, a dépassé pour la première fois de son histoire les 60 000 unités produites, avec 61 562 machines sorties des chaînes et vendues dans les 821 concessions Ducati à travers le monde. La production est ainsi en hausse de 3,6 % par rapport à 2021.

La Multistrada V4 est le modèle le plus vendu, avec plus de 10 000 unités. L’Italie reste le principal marché de Ducati, avec 9 578 machines vendues, soit une progression de 10 % par rapport à 2021. Les USA (8 441) et l’Allemagne (6 678) sont également sur le podium des principaux marchés. Les familles des Monster (7 971 unités) et des Scrambler 800 (6 880) accompagnent les 10 716 Multistrada V4 vendues, sur le podium des réussites bolognaises.

Avec 8 nouveaux modèles pour 2023, Ducati compte bien continuer sur sa lancée.

Qui a dit que c’était la crise ?