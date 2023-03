Frédéric Fourgeaud, figure forte de la moto en France, nous a quittés samedi dernier suite à un accident mécanique dans son atelier. Il était patron de la SIMA, importateur Royal Enfield, Moto Morini et Hyosung, mais aussi et surtout créateur de la marque Mash.

"Fred" était un authentique passionné de moto. Il monte sur sa première machine dès l’âge de 14 ans. Plus tard, il devient pilote (piste, tout-terrain et 24h) notamment pour Kawasaki, et enchaîne plusieurs podiums. A 22 ans, dans les années 80, il créé son premier atelier mécanique. Il passe ensuite commercial chez Ipone et travaille au développement de plusieurs lubrifiants moto.

C’est en 2006 qu’il reprend les reines de la SIMA, suite au décès de Marcel Seurat. Située en Bourgogne, la SIMA était d’abord connue pour avoir distribué Ducati, MV Agusta, Cagiva et Husqvarna. Contre toute attente, Frédéric Fourgeaud a le courage et l’audace de fonder sa propre marque moto en 2012 : Mash Motorcycles. Des motos simples et pas chères, qui ont su rapidement s’imposer dans le paysage des petites et moyennes cylindrées néo-rétro, que ce soit en France ou dans les 18 autres pays de commercialisation. En dépit d’une qualité de fabrication inférieure aux ténors japonais, Mash a su convaincre bon nombre de motards, avec des 125, des 400, des 650 et même des side-cars.

Avec la SIMA, il a aidé Moto Morini a se réimposer sur le marché avec de nouvelles motos, certes d’origine italo-chinoises, mais profitant d’une qualité désormais reconnue. Grâce au succès de Royal Enfield, Frédéric Fourgeaud est rapidement devenu un acteur incontournable de la moto dans l’hexagone. En hommage à son parcours, il est élu "personnalité de l’année" aux trophées de la moto de 2021.

Toute la rédaction de Moto Magazine adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et à toute l’équipe de la SIMA.