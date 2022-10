Bien qu’encore confidentiel chez nous, le constructeur CFMoto redouble d’efforts pour s’imposer en Europe avec des machines plutôt qualitatives. Il suffit de voir les CL-X 700 Heritage, Sport et ADV, mais aussi l’impressionnante MT 800 Touring pour constater les progrès du constructeur chinois sur les segments roadster et trail. D’autant plus que ces machines sont propulsées par des moteurs bien connus et éprouvés, tels que le bicylindre de la Kawasaki ER-6 sur la CL-X, et le fameux LC8c KTM sur la MT800.

CFMoto s’attaque désormais à la catégorie sportive avec sa 450 SR, forme finale de son concept bike SR-C21 présenté au salon de Milan l’année dernière.

CFMoto 450 SR : une concurrente solide face aux Kawasaki Ninja 400, Honda CBR500R et KTM RC390 ?

La 450 SR est propulsée par un bicylindre en ligne de 449,5 cm2 calé à 270° développant 47,5 ch pour 39 Nm de couple. Point besoin de bridage pour les permis A2 donc, ce qui nous fait dire que la petite sportive chinoise est avant tout destinée aux jeunes permis. Le vitesse de pointe annoncée est de 200 km/h, tandis que le 0 à 100 km/h serait abattu en seulement 4,8 secondes. Enfin la moto ne pèserait que 168kg sur la balance. Des données plutôt satisfaisantes pour une si petite sportive... qui seront vérifiées lors d’un futur essai !

La moto se dote également d’un embrayage anti-dribble, d’un freinage Brembo, d’un ABS Bosch et d’un éclairage full led. Pour parfaire son équipement, un compteur TFT de 5 pouces coiffe la moto, accompagné d’une prise USB.

La petite sportive CFMoto devrait poser ses roues en concession au premier trimestre 2023 dans deux coloris (noir/rouge ou blanc/bleu). Coté tarif, elle avoisinerait les 6000 euros.