La Harley-Davidson Low Rider S 117 vient de se trouver une concurrente de taille : avec la nouvelle Indian Sport Chief, les amateurs de power-cruiser "à la californienne" (entendez par là que ça se conduit plus avec une chemise à carreaux, un casque intégral et des baskets qu’avec le look traditionnel du biker US, à base de Santiags et de cuir avec un aigle sur le dos) vont désormais n’avoir que l’embarras du choix.

Axée sur la performance

Par rapport à la Chief de dernière génération, présentée en 2021, la Sport Chief conserve bien évidemment le moteur 116 ci (1890 cm3), donné pour 162 Nm de couple et une puissance non dévoilée, mais qui doit frôler les 100 chevaux. De son côté, une Harley-Davidson Low Rider S 117 sort 105 ch et 168 Nm de son moteur 1923 cm3. Franchement, y’a bataille !

Chez Indian, on revendique toutefois les meilleures suspensions et le meilleur freinage de la catégorie, avec des Brembo radiaux à 4 pistons et des amortisseurs Fox réglables, offrant 100 mm de débattement. Il est vrai que le freinage de la Harley demandait un peu de poigne (mais il faut reconnaître qu’elle déboule vite !).

La Sport Chief propose aussi le tableau de bord TFT tactile que l’on connait déjà sur la Chief, une selle monoplace bien creusée (appelée Solo Gunfighter), un guidon relevé de 152 mm par rapport à la Chief standard, ainsi qu’un petit carénage tête de fourche habillé de feux à LEDs.

Disponible en trois coloris (noir, gris, rouge), l’Indian Sport Chief est proposée à partir de 21990 €, un tarif globalement en ligne par rapport à sa rivale de Milwaukee, à partir de 22590 €.

Vivement le face à face !