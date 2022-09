En 2021, KTM passe son trail sportif de 790 à 890 cm3, propulsant ainsi ses performances à 105 ch pour 100 Nm de couple. Depuis lors, la firme autrichienne peaufine sa machine au fil des millésimes, y compris pour 2023. Outre une nouvelle livrée inspirée de la KTM 450 Rally, le réservoir, les carénages, la selle, la bulle et les carters moteurs sont modifiés. Ces changements amélioreraient l’aérodynamique, la protection et l’ergonomie de la moto.

KTM 890 Adventure R 2023 : upgrade de l’électronique et de la partie cycle

Cette nouvelle mouture s’agrémente d’un nouvel écran TFT couleur de 5 pouces enrichi d’une prise USB-C. Sur celui-ci, le pilote pourra profiter d’un dispositif de navigation GPS (point par point) entièrement revu pour plus de carté et de simplicité. Un mode "Demo" fait aussi son apparition, offrant toutes les options électroniques de la moto à son utilisateur sur une durée limitée. Un test "longue durée" mais éphémère, car il faudra alléger son portefeuille pour pouvoir en bénéficier après 1500 km...

Quant à la partie cycle, la nouvelle KTM est plutôt bien servie, en témoignent sa fourche inversée WP Xplor recalibrée et son amortisseur arrière Xplor PDS réajusté. Les jantes sont chaussées de pneus Mitas Enduro Trail+, tandis que le freinage s’agrémente d’un nouveau système ABS secondé par un mode baptisé "ABS Offroad". Celui-ci permettra aux aventuriers tout-terrain de réduire l’impact de l’ABS sur le train avant et de le déconnecter à l’arrière pour un meilleur contrôle de la moto sur pistes et chemins.

Le "ABS Offroad" effect !

Pas de prix ou de date de disponibilité pour le moment. On vous donne rendez-vous au salon de Cologne (4 au 9 octobre 2022) pour en savoir plus !