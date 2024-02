Yamaha MT-09 2024 : fiche technique

Moteur :

Type : 3-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide

Distribution : Double arbre à cames en tête,16 soupapes

Cylindrée : 890 cm3

Puissance : 119 ch à 10 000 tr/mn

Couple : 93 Nm à 7 000 tr/mn

Alimentation : Injection électronique

Homologation : Euro 5+

Consommation : 5,0 l/100km

Transmission :

Embrayage : Multidisque en bain d’huile

Commande : Par câble. Shifter bidirectionnel de série

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique en aluminium

Suspension AV : Fourche inversée Kayaba de 41 mm réglable

Suspension AR : Mono-amortisseur réglable en précharge et détente

Freinage avant : Double disque de 298 mm, étriers radiaux 4-pistons

Freinage arrière : Simple disque de 245 mm, étrier 2-pistons

Jante et pneu avant : jante à bâton forgée en aluminium, Bridgestone S23 en 120/70/17

Jante et pneu arrière : jante à bâton forgée en aluminium, Bridgestone S23 en 180/55/17

Dimensions, poids, capacités :

Longueur : 2 090 mm

Largeur : 820 mm

Hauteur : 1 145 mm

Empattement : 1 430 mm

Hauteur de selle : 825 mm

Débattement avant : 130 mm

Débattement arrière : 117 mm

Garde au sol : 140 mm

Poids annoncé : 193 kg tous pleins faits

Réservoir : 14 litres

Instrumentation : Ecran TFT couleurs connecté de 5 pouces

Disponibilité : mars 2024

Coloris Cyan "Midnight", Bleu "Icon" ou Noir "Tech"

Garantie : 2 ans pièces et MO

Prix : 10 799 euros