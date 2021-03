Tout est nouveau sur cette Yamaha MT-09 2021 : plus de centimètres-cubes, plus d’électronique, un châssis et des suspensions entièrement repensés, un tableau de bord moderne et, surtout, un caractère moteur encore plus enivrant que par le passé, où elle n’était déjà pas ennuyeuse !

Axel au charbon

Pour tester une telle nouveauté, il fallait un essayeur de choc, le genre de mec qui ne vacille pas sous la pression, une sorte de Top Gun. A lui seul, Axel est la synthèse entre Goose et Maverick, il avait donc le profil requis pour la mission.

Alors cette MT-09 2021, elle tartine ? Elle est belle ? Elle est bien finie ? Elle fait plaisir à rouler ? Elle reprend la tête de la catégorie ? Ils sont bien là, les 119 chevaux ?

Pour le savoir, 15 minutes de vidéo, avec essai d’Axel et débriefing avec François, une fois de retour à la rédaction.