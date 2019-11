Depuis 2001, 275 000 Yamaha TMax ont été vendus dans le monde. Une performance rendue possible par une évolution régulière et fréquente, puisque six générations de TMax se sont succédé.

Pour la septième, la gamme voit notamment le lancement d’un TMax Tech Max. Comme le TMax 2020, il se veut d’abord « plus rapide, plus sportif, plus dynamique », dixit Yamaha. Le bicylindre qui l’équipe voit sa cylindrée passer de 530 pour les versions actuelles à 560 cm3 par augmentation de l’alésage. Le couple augmente également.

Les parois de l’échappement sont plus fines de 20 % grâce à une nouvelle tubulure « haute résistance » et la sonorité a été travaillée. Le look général est affiné, tandis que de nouveaux clignotants à leds entièrement intégrés et un feu arrière en forme de T sont montés.

L’équipement est également plus fourni, avec régulateur de vitesse, poignées et selle chauffantes, suspension arrière réglable, garniture de coffre « de qualité supérieure », fourche couleur or, coloris Tech Kamo exclusif.

Enfin, le TMax Tech Max, comme le Yamaha TMax DX avant lui, est connecté. Une application baptisée MyTMax Connect permet au conducteur d’accéder à de multiples fonctions par l’intermédiaire de son smartphone : géolocalisation, historique des trajets, données de performance, antidémarrage, alertes de… vitesse et de batterie faible, activation à distance des clignotants et du klaxon, etc.

Les Yamaha TMax 2020 toutes versions seront disponibles dès décembre 2019.