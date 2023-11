La BMW S 1000 XR est, depuis son lancement en 2015, une machine qui a ses aficionados. Subtil mélange entre une routière et un roadster, elle est censée vous offrir le meilleur des deux mondes, et il faut bien l’avouer, elle y arrive !

Dès son lancement, ses scores de vente se sont montrés à la hauteur des espérances de la marque, et encore plus quand BMW a décidé de la remanier en 2020. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? C’est donc encore une évolution qui se présente pour le millésime 2023, et je dis bien « évolution » et non révolution… En premier lieu, c’est le quatre cylindre « Shiftcam » qui prends du muscle, avec 5 ch de plus, amenant le bloc à un très honorable 170 ch. Dommage cependant que le couple, lui, n’augmente pas. Car sur ce genre de moto, le couple est une donnée essentielle à l’agrément de conduite.

L’ergonomie du pilote a été améliorée, avec une nouvelle selle, plus longue et plus large, et qui a pris au passage 10 mm de plus en hauteur. Côté style, le bec de canard est désormais peint couleur carrosserie, et les carénages latéraux ont un traitement de surface différent. Enfin, les carénages arrière sont modernisés via des « prises d’air » latérales, à la façon d’une hypersport.

Bien entendu, BMW propose, en options, encore plus… d’options ! Trois coloris sont disponibles, un noir, un bleu et un « Motorsport ». A noter que le tarif du modèle d’entrée de gamme dépasse maintenant les 20 000 euros, mais il semblerait que cela n’effraie pas trop les amoureux de ce modèle. En 2020, une S 1000 XR de base s’échangeait contre un peu moins de 18 000 euros.

BMW S 1000 XR 2024 : l’essentiel

• Un moteur qui gagne 5 ch supplémentaires

• Un couple qui n’augmente pas

• Une selle pilote plus confortable

• Une hauteur de selle qui prends 10 mm

• Trois selles disponibles en hauteur (celle de série, une haute et une basse)

• Une carrosserie légèrement modifiée

• Le coloris Motorsport uniquement disponible avec le pack M

• Une batterie de 12 ampères remplace celle de 9 ampères

BMW S 1000 XR 2024 : fiche technique

Moteur : 4-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 999 cm3, 170 ch, 114 Nm

Réservoir : 20 litres

Poids : 227 kg tous pleins faits

Hauteur de selle : 850 mm

Prix : 20 390 euros