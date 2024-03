Triumph Daytona 660 2024 : fiche technique

Moteur et transmission :

Type : Refroidissement liquide, 12 soupapes, DACT, 3 cylindres en ligne, ordre d’allumage de 240°.

Cylindrée : 660 cm³

Alésage : 74.04 mm

Course : 51.1 mm

Rapport de compression :12.05

Puissance maximale : 95 ch (70 kW) @11 250 tr/min

Couple maximal : 69 Nm @ 8,250 tr/min

Alimentation : Injection électronique multipoint séquentielle avec commande d’accélérateur électronique

Echappement : Système catalytique 3 en 1 en acier inoxydable, avec silencieux simple placé bas en acier inox

Transmission finale : Chaîne à joints toriques en X

Embrayage : Multidisque à bain d’huile et anti-dribbling

Boîte de vitesses : 6 rapports

Châssis :

Cadre : Cadre périphérique en acier tubulaire

Bras oscillant : Double, en acier

Roue avant : Alliage d’aluminium coulé, 17 x 3,5 pouces

Roues arrière : Alliage d’aluminium coulé, 17 x 5,5 pouces

Pneu avant : 120/70 ZR 17

Pneus arrière : 180/55 ZR 17

Suspension avant : Fourche Showa gros diamètre SF-BPF inversée de 41 mm, débattement de 110 mm

Suspension arrière : Amortisseur Showa avec précharge réglable, débattement de 130 mm

Frein avant : Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons, ABS

Frein arrière : Simple disque fixe de 220 mm, étrier coulissant à piston unique, ABS

Dimensions et poids :

Guidon large : 736 mm

Hauteur hors rétroviseurs : 1145.2 mm

Hauteur de la selle : 810 mm

Empattement : 1425.6 mm

Inclinaison : 23.8 º

Chasse : 82.3 mm

Contenance du réservoir : 14 L

Poids pleins faits : 201 kg

Consommation : 4.9 l / 100 km

Prix : 9 795 euros