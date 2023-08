CFMoto continue sa lancée sur notre marché. Après le roadster CFMoto 800 NK (voir notre essai complet dans notre numéro actuellement en kiosque) et la sportive CFMoto 450 SR, la firme chinoise ajoute une machine supplémentaire à sa gamme.



Baptisée CFMoto 450 NK, elle est la déclinaison roadster de la 450 SR. La base de la petite sportive servirait d’ailleurs de point de départ pour d’autres machines, dont une version plus radicale de la 450 SR avec monobras oscillant et une déclinaison custom avec la 450 C-LC !

CFMoto 450 NK 2024 : la 450 SR naked

Même plateforme que la 450 SR, donc même moteur et châssis ! On retrouve le bicylindre de 450 cm3 développant 47,5 chevaux et 39,3 Nm de couple, conjugué à un embrayage anti-dribble, une boite de vitesses 6 rapports et un contrôle de traction. Une configuration pile pour les permis A2 donc.

La partie cycle s’articule autour d’un cadre tubulaire en acier suspendu par une fourche inversée de 37 mm et un amortisseur réglable en précharge. Le freinage signé J.juan (disques de 320 mm et étrier radial à l’avant, disque de 200 mm à l’arrière) est greffé sur des jantes en aluminium de 17 pouces.

La CFMoto 450 NK cherche avant tout à rester compacte, maniable et accessible, en témoignent son empattement de 1370 mm, sa hauteur de selle perchée à 795 mm et son poids contenu de 165 kg à sec. Le reservoir quant à lui, affiche 14 litres de contenance.

Au regard de son phare avant, de son éclairage full LED et de son écran TFT 5 pouces avec ports USB A et C, on retrouve la signature " moderne" de la firme initiée par la 800 NK.

La CFMoto 450 NK devrait débarquer en concession en fin d’année à un tarif d’environ 6000 euros.

CFMoto 450 NK : Fiche Technique

Moteur :

Type de moteur : Bicylindre en ligne, 4 temps

Refroidissement : Liquide

Cylindrée : 449,5 cc

Puissance : 47,5 cv (35 kw) à 7 750 tr/min

Couple : 39,3 N.m à 7000 tr/min

Boite de vitesses : 6 rapports

Accélérateur : Mécanique

Dimensions et poids :

Longueur x Largeur x Hauteur : 2000 x 810 x 1130 mm

Empattement : 1370 mm

Hauteur de selle : 795 mm

Capacité du réservoir : 14 l

Poids : 165 kg

Châssis et freins :

Frein avant : Simple disque, 320 mm

Frein arrière : Simple disque, 220 mm

Pneumatique avant : 110/70 R17

Pneumatique arrière : 150/60 R17

Aide à la conduite : ABS, contrôle de traction

Equipements :

Système de clé : Mécanique

Phares et feux : LED

Clignotants : LED

Tableau de bord : TFT 5"