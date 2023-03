Dévoilée en tant que prototype à l’EICMA 2022 sous le nom de NK-C22, le prochain roadster CFMoto, rebaptisé NK 800, s’officialise avec de nouvelles photos et quelques données techniques. Entre les nouvelles Yamaha MT-07, Kawasaki Z650, KTM 790 Duke, Honda CB750 Hornet et Suzuki GSX-8S, il va y avoir du sport sur le segment des roadsters mid-size cette année...

CFMoto 800 NK 2023 : la KTM 790 Duke selon CFMoto

"NK" pour "naked" (nu), et cela se voit dès le premier coup d’oeil. Si le look de la Yamaha MT-07 divise toujours la communauté motarde, on ne peut nier qu’elle est une éternelle source d’inspiration pour ses adversaires. Et CFMoto en fait partie.

Au cœur de la machine, on retrouve le bicylindre LC8c de 799 cm3 (d’origine CFMoto, faut-il le rappeler) qui fait tout le sel de la KTM 790 Duke 2023 (voir notre essai) et de la CFMoto 800 MT (voir notre essai). Il développe 100 ch (95 ch dans le cas d’une version A2) à 9000 tr/min pour 81 Nm de couple à 8000 tr/min. Il est secondé par un embrayage anti-dribble et un shifter up&down.

Electroniquement, la moto se pare d’un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite (rain, road et sport) ajustables sur l’écran TFT de série. La partie cycle n’est pas en reste, avec un cadre tubulaire en acier CrMo, une fourche inversée KYB réglable, un mono-amortisseur réglable et des jantes de 17 pouces chaussées par des pneus signés Maxxis. Le freinage est confié à J.Juan avec un double disque avant de 320 mm pincé par des étriers radiaux 4 pistons. La moto est donnée pour 186 kg tous pleins faits. Pas mal !

Pas de tarif annoncé pour le moment mais cela ne saurait tarder, puisque la moto est prévue chez nous au mois de juin 2023. On imagine qu’il sera placé aux alentours des 8000 euros, soit moins chère que son alter ego KTM.

La CFMoto NK-C22 / 800 NK à l’EICMA 2022