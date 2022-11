Voici de quoi donner un peu de baume au cœur de tous les fans de Suzuki : 2023 sera le millésime d’un vrai renouveau sur le segment mid-size avec l’arrivée d’une plateforme inédite conçue autour d’un bicylindre parallèle tout beau tout neuf… A priori, le roadster GSX-S8 (en plus de la nouvelle V-Strom 800 DE) dispose de bons arguments pour relancer la marque sur le marché français et attirer les jeunes permis.

Suzuki GSX-8S 2023 : vers un nouveau départ pour la firme ?

Pour signer son retour dans le « gras » du marché européen, Suzuki a donc choisi de délaisser l’architecture bicylindre en V au profit du twin parallèle, plus compact et plus simple.

A la façon de Honda aussi avec la nouvelle Hornet 750, fi du 4-cylindres pour cette GSX-S8, roadster à vocation dynamique dont le regard audacieux s’inspire de la dernière GSX-S 1000. Un design, soit dit en passant, qui reçoit la lourde tâche de « porter la marque vers le futur… »

Ce nouveau « bi » de 776 cm3 à refroidissement liquide, calé à 270°, affiche 83 ch et 78 Nm, ce qui le situe entre la MT-07 et la nouvelle Hornet, et lui autorise donc le bridage à 47,5 ch pour les permis A2. Tout à fait moderne et délivrant des sensations proches d’un V-twin de SV650 selon Suzuki, il est associé à un ride by wire et à un embrayage assisté, Suzuki offrant de série le Quick Shift up & down.

Trois modes de conduite (Active, Basic et Comfort) permettent d’adapter la réponse moteur aux conditions de roulage, bien aidés par un contrôle de traction (STCS) réglable sur 3 niveaux. Châssis, freins et suspensions devraient assurer un comportement dynamique mais équilibré pour convenir à tous.

D’ailleurs, le nouveau cadre en acier, la position de conduite annoncée comme ergonomique, la hauteur de selle de 810 mm et le poids de 202 kg TPF confirment la vocation démocratique de cette GSX-S8. Enfin, si on regrette l’absence de poignées passager, sacrifiées sur l’autel du style, on devrait se consoler avec l’écran TFT (non connecté) et une conso contenue à 4,2 l/100 km (réservoir de 14 litres). Mieux que ce qu’annonce Honda pour sa Hornet, c’est dire !

Suzuki GSX-8S 2023 : L’essentiel

Nouveau moteur bicylindre 776 cm3, DOHC, 8 soupapes, calé à 270°

Disponible en version A2

3 modes de conduite et antipatinage associé

Accélérateur ride by wire

Embrayage à glissement limité

Quick Shift up & down de série

Low RPM Assist et Easy Start System

Fourche inverse et mono-amortisseur KYB

Pneus Dunlop Roadsport 2

Double disque avant et étriers radiaux

Écran TFT 5 pouces

Éclairage full leds

Disponible en 3 coloris (bleu, blanc, noir)

Suzuki GSX-8S 2023 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide

Cylindrée : 776 cm3

Puissance : 83 ch (61 kW) à 8500 tr/min

Couple : 78 Nm à 6800 tr/min

Consommation : 4,2 l/100 km ; autonomie environ 330 km

CO2 emissions : 99 g/km

Partie cycle :

Cadre : tubulaire en acier avec sous-cadre

Suspension avant : fourche inversée KYB, débattement 130 mm

Suspension arrière : amortisseur réglable KYB link-type

Jantes : aluminium en 17 pouces

Pneumatiques : Dunlop SPORTMAX Roadsport2 (120/70ZR17M/C (58W) à l’avant et 180/55ZR17M/C (73W) à l’arrière

Freinage :

Avant : double disque de 310mm, étriers radiaux Nissin 4 pistons

Arrière : simple disque de 240 mm, étrier flottant Nissin simple piston

Transmission :

Boite : 6 vitesse, quickshifter de série

Embrayage : multidisque en bain d’huile avec antidribble

Transmission finale : par chaîne

Dimensions :

Réservoir : 14 L

Poids : 202 kg tous pleins faits

Hauteur de selle : 810 mm

Longueur : 2,115 mm

Largeur : 775 mm

Hauteur d’ensemble : 1,105 mm

Garde au sol : 145 mm