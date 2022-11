Si le nom « V-Strom » demeure, cohérence de la gamme oblige, pour le reste, plus grand-chose à voir avec la V-Strom 650 actuelle.

D’emblée on fait le rapprochement esthétique avec une certaine DR 800, l’effronté bec de canard venant cette fois prolonger un feu avant à double optique superposée signant - comme sur la nouvelle GSX-8S - le renouveau stylistique du constructeur d’Hamamatsu.

Suzuki V-Strom 800 DE 2023 : parée pour l’aventure

Tout de suite aussi on note la jante de 21 pouces à l’avant et les jantes à rayons (et à chambre…), les pare-mains et les pneus mixtes, la protection de radiateur et le sabot moteur (en plastique…), ainsi que le suffixe DE accolé à son nom : vocation tout-chemin affirmée pour cette V-Strom 800.

De même, un mode de conduite Gravel vient s’ajouter aux trois modes standard, auxquels correspondent un niveau d’intervention de l’antipatinage adapté, et l’ABS est déconnectable à l’arrière.

Enfin, les suspensions Showa réglables affichent un débattement de 220 mm digne d’une vraie TT, complété par une garde au sol de 220 mm elle aussi. De quoi tirer partie de ce nouveau bi en ligne, calé à 270° pour perpétuer le caractère d’un V-twin, et partir en balade l’esprit tranquille grâce au réservoir de 20 litres et à une conso annoncée contenue à 4,4 l/100 km.

Reste un poids un poil élevé pour la cylindrée (230 kg tous pleins faits), mais on ne peut pas tout avoir ! Quant au tarif, mystère à l’heure où nous écrivons ces lignes…

Suzuki V-Strom 800 : l’essentiel

Nouveau moteur bicylindre 776 cm3, DOHC, 8 soupapes, calé à 270°

Disponible en version A2

Accélérateur ride by wire

Embrayage à glissement limité

4 modes de conduite (1, 2, 3 + Gravel)

ABS déconnectable à l’arrière

Quick Shift up&down de série

Low RPM Assist et Easy Start System

Débattements et garde au sol 220 mm

Jante avant 21 pouces

Pare-mains, sabot moteur, protection de radiateur

Pare-brise réglable sur 3 positions avec outils

Écran TFT 5 pouces

Port USB au tableau de bord

Éclairage full leds

Top-case et valises en option

Coloris : jaune/bleu, gris/jaune, noir/bleu

Suzuki V-Strom 800 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide

Cylindrée : 776 cm3

Puissance : 83 ch (61 kW) à 8500 tr/min

Couple : 78 Nm à 6800 tr/min

Consommation : 4,4 l/100 km

CO2 emissions : 104 g/km

Partie cycle :

Suspension avant : fourche inversée Showa

Suspension arrière : amortisseur réglable Showa

Pneumatiques : Dunlop TRAILMAX MIXTOUR (90/90-21M/C 54H à l’avant et 150/70-R17M/C 69H à l’arrière)

Freinage :

Avant : double disque de 310 mm

Arrière : simple disque de 260 mm

Transmission :

Boite : 6 vitesses, quickshifter de série

Dimensions :

Réservoir : 20 L (autonomie environ 450 km)

Poids 230 kg tous pleins faits

Hauteur de selle : 855 mm

Longueur : 2,345 mm

Largeur : 975 mm

Hauteur d’ensemble : 1,310 mm