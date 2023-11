Si, comme nous, vous avez aimé la toute dernière Moto Guzzi V100 Mandello (voir notre essai), cette Stelvio risque bien de vous paraître également fort attirante, tout simplement parce qu’elle en renforce encore les aptitudes routières. Si le moteur n’a pas changé, c’est tant mieux : malgré sa puissance de « seulement » 115 chevaux (quand on voit vers quels sommets, parfois invraisemblables et inutiles, se hissent les trails d’aujourd’hui…), il est fort en caractère, coupleux, disponible dès les bas régimes (plus de 80 % du couple est déjà offert dès 3500 tr/min). En un mot : un régal, qui doit passer à l’atelier tous les 12000 kilomètres pour un entretien.

Seule différence par rapport à la V100Mandello : un cardan renforcé pour offrir plus de solidité dans le cadre d’un usage off-road, même si on imagine assez mal la Stelvio d’avaler des whoops par dizaine, d’autant que les débattements (170 mm à l’avant comme à l’arrière n’ont rien d’exceptionnel dans la catégorie) !

Curieusement, alors que c’est le cas sur la version S de la V100 Mandello, le dossier de presse de la Stelvio ne mentionne pas la possibilité d’avoir des suspensions électroniques. Pas de quoi s’en plaindre, car selon le fameux diction, « il vaut mieux du réglé que du réglable ».

Dans cette même logique, le cadre n’est pas strictement repris de la V100 Mandello : la section avant a été redessinée, notamment pour s’adapter à la nouvelle géométrie imposée par la roue de 19 pouces ; il a également été renforcé, toujours dans la perspective d’un usage en tout-terrain. Le V2 est d’ailleurs fixé au cadre par quatre points d’ancrage sur la Stelvio, contre deux pour la V100 Mandello.

Plus confortable, plus techno

Avec la Stelvio, certains défauts, ou disons certaines limites de la V100 Mandello sont corrigées : ce devrait être le cas de la protection, notamment. Moto Guzzi annonce plus de 1500 heures de simulations en étude des fluides aérodynamiques, ainsi que moult passages en soufflerie pour définir les meilleures formes du carénage. La bulle, réglable électriquement jusque 150 km/h, coulisse sur une amplitude de 70 mm, par exemple.

Tout le monde n’appréciera pas forcément le progrès technologique, mais la Stelvio sera la première Moto Guzzi à être équipée (en option) d’une panoplie d’aides à la conduite : grâce à des radars, la Stelvio offre un régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction de freinage automatique en cas de ralentissement du trafic qui précède), un capteur anti-collision frontale, une alerte d’angle mort et de changement de file. Les alertes se manifestent alors au tableau de bord et dans les rétroviseurs.

Le tout est sous le contrôle d’une unité Marelli 11MP et d’une centrale inertielle à six axes : de quoi gérer l’ABS avec fonction virage, les cinq modes de conduite, dont l’inévitable mode off-road (ABS uniquement sur l’avant, contrôle de traction réduit au minimum, gros frein moteur…). Toutes les assistances sont cependant désactivables. Les feux de route se complètent, de série, d’une fonction adaptative qui éclaire l’intérieur des virages. Le tableau de bord est confié à un écran TFT couleur de 5 pouces.

La Stelvio sera disponible en deux coloris, à dominante jaune ou noire. Bien entendu, une large gamme d’accessoires sera disponible (bagagerie, selle confort, selle et poignées chauffantes, éléments de protection, shifter…) pour se configurer une Stelvio aux petits oignons.

Moto Guzzi Stelvio 2024 : en résumé

2 cylindres en V, 115 chevaux, 105 Nm

Nouveau cadre, redessiné et renforcé par rapport à celui de la V100 Mandello

Cardan renforcé par rapport à celui de la V100 Mandello

Débattements 170 mm (av/ar)

Fourche inversée Sachs de 46 mm

Amortisseur arrière KYB

Bulle électrique réglable (amplitude 70 mm)

Réservoir de 21 litres (+ 4 par rapport à la V100 Mandello)

Freins Brembo radiaux, disque de 320 mm à l’avant

Package électronique de sécurité (régulateur de vitesse adaptatif…) en option

Feux adaptatifs en virage

Prix : NC

Dispo : 2024

Moto Guzzi Stelvio 2024 : fiche technique

Moteur : 2 cylindres en V à refroidissement liquide, 1042 cm3, 115 ch, 105 N.m

Réservoir : 21 litres

Poids : 246 kg TPF

Hauteur de selle : 830 mm