Rappelez-vous, à l’EICMA 2022 : Moto Guzzi teasait la renaissance de la Stelvio. Sans surprise, cette nouvelle mouture d’un modèle disparu du catalogue Moto Guzzi depuis 2016 sera bel et bien une déclinaison de la V100 Mandello (voir notre essai). Nul doute que cette première présentation anticipée juste avant l’EICMA 2023, prévu à partir du 7 novembre prochain, est motivée par la présentation de la nouvelle BMW R 1300 GS, l’une de ses concurrentes directes...

Moto Guzzi Stelvio 2024 : la déclinaison trail de la V100 Mandello

La nouvelle Moto Guzzi Stelvio hérite donc du gros bicylindre en V à refroidissement par eau de 1042 cm3, développant 115 ch et 105 Nm de couple, toujours associé à une transmission par cardan. Le réservoir passe de 17 à 21 litres (400 km d’autonomie annoncée), la selle est revue pour plus de confort en duo et la roue avant passe à 19 pouces.

La nouvelle fourche inversée de 46 mm offre 170 mm de débattement contre 41 mm et 130 mm sur la Mandello. Même chose pour l’amortisseur arrière, qui dispose du même débattement. Enfin, les deux jantes à rayons sont chaussées de pneus tubeless.

Pour souligner ses aptitudes de voyageuse, un large pare-brise ajustable électriquement fait son apparition. D’autres agréments pourront s’ajouter en option, tels qu’une bagagerie complète de 52 litres, une selle chauffante et des poignées chauffantes. Reste à savoir si les pare-mains, le sabot moteur et le porte-paquet seront équipés de série...

La nouvelle Stelvio semble tout aussi bien dotée électroniquement que la V100 Mandello, en témoignent son ABS en virage, son contrôle de traction, son nouveau système de radar avant/arrière baptisé "PFF Rider Assistance Solution" et ses 5 modes de conduite ajustables sur son écran TFT de 5 pouces.

Du reste, on vous donne rendez-vous le 7 novembre prochain à l’EICMA pour découvrir ses caractéristiques détaillées lors de sa présentation officielle !