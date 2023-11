Il n’aura pas tardé à être rentabilisé, le nouveau moteur bicylindre vertical de chez Suzuki. Après les déclinaisons roadster (GSX-8S) et trail (V-Strom 800 DE en 2023, le millésime 2024 accueille ainsi une V-Strom 800 SE ainsi que cette GSX-8R qui apporte un brin de fraicheur sur le segment des sportives abordables.

L’on aurait pu supposer que Suzuki s’est contenté de greffer un carénage sur la GSX-8S, mais cette 8R est en réalité un peu plus que cela.

Certes, le moteur de 776 cm3, calé à 270°, est reconduit tel quel, produisant 83 chevaux à 8500 tr/min et 78 Nm de couple à 6800 tr/min, et si ses valeurs sont inférieures, sur le papier, à celle de la concurrence directe de chez Honda (750 Hornet et Transalp), il ne faut pas rester sur cette première impression car tous nos essais et comparatifs ont montré l’aspect volontaire et efficace de ce moteur. Ainsi, avec un châssis bien né, ce bloc devrait suffire à procurer bien du plaisir « dans la vraie vie ».

En parlant de châssis, la 8R se différencie du roadster 8S par ses suspensions. Quand celui-ci se pare d’éléments Kayaba, la « sportive » opte pour une dotation en provenance de chez Showa, sous la forme d’une fourche inversée SFF-BP et d’un mono-amortisseur réglable en précharge. Le cadre reste en acier.

La GSX-8R diffère également du roadster par sa position de conduite ; les demi-guidons en aluminium forgé restent positionnés au-dessus du té de fourche, pour garantir le confort sur longue distance. Suzuki promet une bulle qui protège bien du vent ; nous attendrons l’essai pour en juger.

A part un poids en hausse de 3 kilos (205 avec les pleins), le reste des caractéristiques ne diffère pas du roadster 8S, que ce soit au niveau du tableau de bord ou de la dotation électronique de la machine (contrôle de traction réglable sur trois niveaux, en plus d’être déconnectable, écran TFT couleur, shifter up and down de série). La Suzuki GSX-8R sera disponible en quatre coloris en février 2024, au prix de 9 699 euros.

Suzuki GSX-8R 2024 : fiche technique

Moteur : 2 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 776 cm3, 83 ch, 78 Nm

Réservoir : 14 litres

Poids : 205 kg

Hauteur de selle : 810 mm