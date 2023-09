Où sont passées les sportives Suzuki ? Car hormis les GSX-S 1000 et Katana coté roadsters, il n’y a plus rien à signaler au catalogue français... La disparition de la GSX-R, l’un des modèles les plus emblématiques de la firme, a fait (et fait toujours) de nombreux déçus ! Ceci dit, la nouvelle plateforme développée autour du bicylindre des GSX-8S et V-Strom 800 DE pourrait accueillir une sportive inédite. C’est en tout cas ce que laisse entendre un document d’homologation déposé en suisse pour le marché européen, avec la dénomination "GSX-8R".

Suzuki GSX-8R : une GSX-8S carénée ?

D’après les documents, la GSX-8R serait une déclinaison de l’actuelle GSX-8S, qu’on imagine habillée de carénages. Sont mentionnées la "GSX800 (8R)" et sa version A2 "GSX800U (8R)" limitée à 47,5 ch. Techniquement, on retrouve les valeurs de puissance et de couple et de la GSX-8S, soit 82,9 ch pour 78 Nm. En revanche, la vitesse maximale augmente de 5 km/h, soit 215 km/h contre les 210 km/h de la GSX-8S. Les dimensions changent également, avec une largeur réduite et une hauteur relevée. Carénages, bulle et guidon bracelets sont-ils de la partie ? L’indice supplémentaire qui valide la déclinaison sportive du roadster est son poids alourdi de 3 kg.

Au regard du dynamisme actuel du segment des sportives mid-size, la GSX-8R serait une moto "logique". Logique face aux Yamaha R7, Aprilia RS660, Kawasaki Ninja 650 ou encore l’éventuelle future Honda CBR750R et les prochaines sportives de CFMoto.

Les Suzuki GSX-8R et Honda CBR750R verront-elles le jour ? En attendant, on vous invite à (re)visionner notre comparatif opposant 3 des meilleures sportives mid-size actuelles :



Crédit photo : Young Machine