Quels modèles hériteront du moteur et du châssis des nouvelles CB750 Hornet (roadster) et XL750 Transalp (trail) ? La première moto évoquée est la GB750, un roadster néo-rétro qui viserait à raviver le segment néo-rétro du constructeur. Logique, puisque depuis la disparition de la CB1100RS, le segment est à l’abandon chez Honda... sauf au Japon et en Inde avec les CB350 H’ness et GB350S, que l’on attend toujours chez nous !

Comme à leur habitude, nos confrères du magazine japonais Young Machine lancent la folle rumeur, avec une sportive cette fois-ci : la CBR750R. Une Hornet carénée et coursifiée, à l’instar des CB500F/CBR500R et CB650R/CBR650R ! Pour ce faire, nul besoin de la jouer façon Yamaha et sa R7 (sportive héritant du moteur CP2 de la MT-07), au vu de la simplicité de la conversion : un carénage complet, des guidons bracelets et - éventuellement - des commandes reculées.

En se basant sur les specs de la Hornet, la sportive offrirait 95 ch pour 75 Nm de couple, le tout conjugué à partie à une cycle efficace et qualitative. Elle rejoindrait de facto les sportives éligibles au permis A2. Une moto qui fait office de rumeur crédible donc, et dont le prix pourrait - à l’instar de la Hornet et ses 7800 euros - se révéler très agressif pour ses concurrentes, Kawasaki Ninja 650, Yamaha R7 et Aprilia RS660 en tête.

En attendant de voir si la Honda CBR750R verra bel et bien le jour, on vous invite à (re)visionner notre comparatif opposant ses concurrentes potentielles.