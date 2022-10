Après les CRF1100L Africa Twin, X-ADV, NT1100, NC750X, Forza 750, CMX500, CB1000R, Monkey 125 et Gold Wing (ouf !) c’est au tour des deux 650 Honda de s’agrémenter de nouveaux coloris pour 2023 : la CB650R (voir notre essai) et son alter ego sportive, la CBR650R. Inchangées depuis 2019, les deux 4 cylindres mid-size (les derniers du marché !) témoignent d’un certain succès, de par leurs qualités de finitions et leurs compatibilités avec le permis A2, bien entendu !

Honda CB650R 2023 : deux nouveaux coloris

L’égérie de la gamme "Neo Sports Café" (meilleure vente moto Honda en Europe en 2021 !) s’enrichit de deux nouvelles livrées. Elles s’ajoutent aux coloris rouge (Chromosphere Red) et bleu (Jeans Blue Metallic) existants : du gris (Matt Dim Grey Metallic) et du noir (Matt Gunpowder Black Metallic) habillant quasi-intégralement la moto.

Honda CBR650R 2023 : en rouge et noir (avec un peu de bleu !)

La version sportive du roadster quant à elle, conserve ses deux livrées habituelles mais avec des changements coté graphismes et détails : quelques accents bleus sur le train arrière, le réservoir, les carénages et les phares sur la version noire, tandis que la version rouge et noire voit ses couleurs disposées différemment.

Si les prix des deux millésimes 2023 n’ont pas encore été annoncés, on peut s’attendre - logiquement - un légère hausse. Les modèles 2022 sont actuellement proposés à 8449 euros (CB650R) et 9299 euros (CBR650R).