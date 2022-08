En attendant l’éventuelle Transalp 750 / 800, Honda renouvelle les coloris de son égérie aventurière, l’Africa Twin CRF1100L, que ce soit dans sa version "classique" ou Adventure Sports.

Honda Africa Twin CRF1100L 2023 : Ballistic Black et Glint Wave Blue Metallic

Si l’habituelle livrée noire et rouge reste au catalogue, elle est complétée d’un coloris plus sombre, où le noir/gris mat habille les carénages et le cadre.

Le coloris tricolore cher à Honda vient parachever le triptyque avec une tête de fourche, des caches latéraux et un garde-boue avant de couleur bleue.

Dans ses nouvelles couleurs, l’Africa Twin CRF1100L 2023 sera proposée au mois d’octobre au tarif de 14 349 euros (boîte manuelle) et 15 449 euros (boite DCT). En revanche, la version tricolore "Glint Wave Blue Metallic" s’affichera à 14 649 € (manuelle) et 15 749 € (DCT).

Honda Africa Twin CRF1100L Adventure Sports 2023 : Pearl Glare et Mar Iridium

La déclinaison Adventure Sports quant à elle, reçoit peu ou prou le même genre de livrées. On retrouve un noir mat et une livrée tricolore enrichie de jantes dorées.

Ces versions arriveront aussi au mois d’octobre. Il faudra compter 16 849 euros pour acquérir cette nouvelle déclinaison noire (17 849 euros en version DCT), et 17 149 euros pour sa version tricolore (18 149 euros avec boite DCT).