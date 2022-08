Et si la Transalp revenait bientôt au catalogue Honda ? C’est la question que se pose la sphère motarde depuis quelques temps. La rumeur nait pour la première fois en 2019 : un nouveau trail de moyenne cylindrée concurrencerait les Yamaha Ténéré 700 et KTM 790 Adventure, entre autres ! Le dépôt récent du nom "Transalp" aux Etats-Unis ravive les bruits de couloir et stipule que la moto serait toujours dans les cartons...

Une Honda "Hornet" Transalp ?

Comme annoncé à l’EICMA 2021, Honda bosse d’arrache-pied sur un nouveau moteur oscillant entre 750 et 800 cm3. De prime abord, il équipera la toute nouvelle Hornet, dont les croquis se dévoilent au fur et à mesure. Une base parfaite pour une nouvelle Transalp légère et performante ?

La dernière version de la Transalp : la XL 700 V (2008-2012)

En tout cas, Kenji Morita (chef de projet derrière l’Africa Twin CRF1100L) va dans le sens de cette rumeur, puisqu’il indiquait l’année dernière que l’écart était trop grand entre les trails Honda de moyennes cylindrées et l’Africa Twin au catalogue. De fait, une Transalp de 750 / 800 cm3 comblerait cet espace... On attend désormais l’EICMA 2022 pour en savoir plus !