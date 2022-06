Entre 1998 et 2014, la Honda Hornet a marqué l’histoire des roadsters avec son 4 cylindres certes contenu en cylindrée, mais doté de performances remarquables. Que les fans du modèle se rassurent, le "frelon" japonais sera bientôt de retour ! Les premiers croquis officiels dévoilent une moto aiguisée comme un scalpel "Duke" de chez KTM... Mais qu’en sera-t-il coté moteur ? Plusieurs cylindrées sont évoquées en rumeur : bicylindre, 3 cylindres... Le mystère reste entier !

Honda Hornet 2023 : un design italo-japonais

Ces premières esquisses sont signées Giovanni Dovis, designer au centre R&D Honda de Rome, lieu de création des lignes des CRF 1100 L Africa Twin, CB650R et X-ADV. Pour rappel, le designer italien avait donné naissance à l’esthétique du nouveau scooter ADV 350 (lire notre essai). Le modèle final sera le fruit d’un étroite collaboration entre les centres R&D italiens et japonais.

« La philosophie de conception de Honda est de créer quelque chose de pur et fonctionnel d’une manière simple - des modèles à la fois magnifiquement simples et émotionnellement attrayants explique Giovanni Dovis, Designer, Honda R&D Europe. Les croquis montrent comment le concept de design Hornet promet agilité, dynamisme et légèreté grâce à ses proportions minces, sa section arrière pointue et ses lignes super nettes. Il crée un nouveau look aux proportions compactes et présente des caractéristiques de tension et d’agressivité de l’avant vers l’arrière, soulignant le véritable objectif sportif du Hornet ».

On attend désormais plus de détails techniques. La moto arriverait en concession dès 2023... Patience donc !