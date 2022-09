En attendant la prochaine Hornet et la nouvelle Transalp (toujours en rumeur !), Honda annonce "la couleur" de son catalogue 2023. Après l’Africa Twin et les NT1100, NC750X, X-ADV et Forza 750, ce sont les CMX 500, CB1000R, Monkey 125 et GL 1800 Gold Wing qui revêtiront une nouvelle gamme de coloris. Par ailleurs, contrairement aux autres machines citées qui ne changent pas d’un iota, seules les Gold Wing 2023 recevront une légère mise à jour technique.

Honda Monkey 2023 : 3 nouvelles livrées et des sièges en "kilts"

Le célèbre Monkey reçoit 3 nouvelles couleurs habillant son cadre, sa fourche, son bras oscillant et sa suspension arrière.

On retrouve du rouge (Pearl Nebula Red), du jaune (Banana Yellow) et du noir (Pearl Shining Black). Mais la vraie nouveauté de situe au niveau de la selle, qui pourra s’agrémenter d’une housse en tissu "tartan" à carreaux, en hommage au Honda Monkey des années 60.

Honda CMX 500 Rebel 2023 : du gris, du kaki et du rouge

Royal Enfield aurait-il donné des idées à Honda pour sa Rebel ? Car on retrouve deux coloris similaires au millésime 2023 de la Meteor : du rouge profond (Candy Diesel Red) et du gris/kaki (Pearl Smoke Grey). Un noir mat s’ajoute et complète le triptyque de nouvelles couleurs.

La version "S" quant à elle, s’habillera d’un titane métallisé et s’équipera de jantes couleur bronze et d’une selle marron.

Honda CB1000R et Black Edition 2023 : du rouge et du bleu pour la "Black Edition"

Le gros roadster 4 cylindres "Neo Sport Café" se dotera désormais d’un rouge/bordeaux (Bordeaux Red Metallic), tandis que la déclinaison "Black Edition" pourra revêtir un bleu foncé (Jeans Blue Metallic), s’ajoutant au fameux noir caractérisant le modèle.

Honda GL 1800 Gold Wing 2023 : de nouvelles livrées et une (petite) mise à jour technique

La Gold Wing profite de 3 nouveaux sets de coloris. Le modèle de base pourra s’habiller d’un gris métallique/noir mat et d’un habillage rouge sur le moteur.

On monte en gamme avec la version Tour DCT Airbag, qui recevra deux nouvelles livrées : noir (carénages) et marron (moteur), en plus d’un coloris biton argent/gris métallisé.

Enfin, la mise à jour n’est pas qu’esthétique, en témoignent les nouveaux capteurs de pression des pneus (TPMS), dont les valeurs sont consultables directement sur l’écran TFT. En cas de pression trop basse, un témoin d’alerte apparaitra dans le coin inférieur gauche.

Hélas, Honda n’a pas encore communiqué les tarifs de toutes ces nouveautés.