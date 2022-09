Après de multiples teasing (dont une annonce sensationnelle à l’EICMA 2021), Honda nous présente officiellement ce qui sera le coeur de la nouvelle Honda Hornet... et de la nouvelle Transalp ?

Il s’agit bel et bien d’un bicylindre inédit de 755 cm3, cadencé par 92 ch à 9500 tr/min pour 75 Nm de couple à 7250 tr/min. Le moteur se pare d’une distribution Unicam à 8 soupapes et d’un vilebrequin calé à 270°. Au vu de ces caractéristiques, une version A2 est-elle à prévoir ?

Honda Hornet 755 2023 : tremble, MT-07 !

Les fans des précédents modèles en 4 cylindres seront probablement déçus par l’annonce, mais Honda assure que son nouveau twin compact et léger assurera des montées fulgurantes dans les tours et se dotera d’un couple vigoureux à mi-régime. A priori, le best-seller qu’est la Yamaha MT-07 a potentiellement du souci à se faire !

Fuyuki Hosokawa, l’homme derrière la nouvelle Hornet nous explique que « la Hornet a toujours été une moto très spéciale pour Honda. Plaisir de conduite, excitation et performances étaient systématiquement associés à un comportement agile et un poids limité. Avant de travailler sur ce projet, nous avons longuement réfléchi au type de performances que nous voulions offrir au pilote. Nous savions qu’il était essentiel de conserver ce pic de puissance à hauts régimes qui était en quelque sorte la signature de la Hornet. Mais en même temps, s’agissant d’une nouvelle génération pour les usages d’aujourd’hui, nous voulions que le moteur soit très généreux en couple et propose de véritables sensations de pulsation entre les bas et les mi-régimes. Et tout ceci associé au comportement dynamique le plus facile et le plus agile possible, de manière à faire de chaque sortie -même un simple déplacement en ville- un moment exaltant et engageant pour le pilote. »

« Pour obtenir le type de performances et de comportement dynamique que nous souhaitions, nous savions que nous allions devoir développer un tout nouveau moteur, un bicylindre à l’architecture super carré doté d’un vilebrequin calé à 270°. Cela allait nous permettre d’obtenir non seulement ce fameux surplus de puissance à hauts régimes mais aussi un couple sportif plus bas dans les tours. Une combinaison idéale pour rouler efficacement en ville et prendre un maximum de plaisir à chaque sortie de virage sur route. »

On ne manquera pas de vous détailler le modèle et son moteur lors du prochain salon de Cologne (du 4 au 9 octobre) !