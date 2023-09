Après avoir embrayé sur le segment des sportives avec la 450 SR (voir notre essai), CFMoto ne compte pas s’arrêter là. En effet, la firme chinoise a profité des CFMoto Days pour présenter 2 prototypes de sportives : les CFMoto 500 SR et 675 SR.

Cette dernière a la particularité d’être propulsée par un 3 cylindres de 675 cm3 développant 100 ch et 100 Nm de couple. Peut-on oser y voir l’héritière de la Triumph Daytona 675 ?

CFMoto précise que la machine se parera de tout ce qui fait le sel d’une sportive actuelle, à savoir des guidons bracelets, une aérodynamique travaillée et des repose-pieds placés en hauteur. Elle se dotera également d’un éclairage full LED, d’un écran TFT connecté, d’un quickshifter et d’un ABS sur l’angle.

Quant à la CFMoto 500 SR, elle est motorisée par un 4 cylindres de 500 cm3 d’une puissance située entre 75 et 100 ch, avec 230 km/h de vitesse de pointe. Côté partie cycle, on peut déjà noter la présence d’une d’un freinage radial, d’une fourche inversée et d’un cadre périmétrique. De quoi concurrencer la Kawasaki ZX-4R !

Si nous n’avons pas plus d’informations, ces deux prototypes, avec la 450 SR, révèlent que CFMoto investit sérieusement le segment des motos sportives pour étendre son catalogue. La firme chinoise nous réserve-t-elle une présentation officielle des deux machines à l’EICMA 2023, planifié du 7 au 12 novembre ?