Très convoitée, la Kawasaki ZX-25R n’a hélas jamais quitté l’Australie et les territoires asiatiques. Mais la donne change avec la nouvelle Kawasaki ZX-4R, qui s’annonce comme la sportive 4 cylindres la plus puissante de sa catégorie sur le marché occidental. Le nouveau moteur de 399 cm3 développe 77 ch (80 ch avec le Ram-Air Kawasaki) et peut dépasser les 15 000 tr/min ! Aussi, la moto se veut légère, puisque Kawasaki revendique un poids tous pleins faits de 188 kg. Avons-nous là la digne héritière de la Kawasaki ZXR400, sportive mid-size mythique des années 90 ?

Kawasaki ZX-4R : la superbike de poche

Sur route et piste, le châssis affûté de cette nouvelle ZX-4R devrait ravir les sportifs de tous bords. Il hérite des caractéristiques de la ZX-25R, à savoir un cadre treillis en acier au poids bien réparti, un long bras oscillant favorisant la stabilité, une fourche inversée Showa SFF-BP et un amortisseur Back-Link de ZX-10R. Les jantes de 17 pouces sont chaussées de pneus en 120/70 à l’avant et en 160/60 à l’arrière.

Coté freinage, on retrouve des étriers monoblocs radiaux mordant deux disques à l’avant (290mm) et un simple disque à l’arrière (220 mm). Enfin, la partie électronique n’est pas en reste : écran TFT connecté de 4,3 pouces, indicateur de rapport en engagé, chronomètre, quatre modes moteur (dont un configurable), contrôle de traction réglable sur 9 niveaux et shifter up&down en option.

A noter que la ZX-4R se déclinera en 3 versions : standard, SE et RR. Les SE et RR s’agrémenteront d’une fourche réglable, d’un protège carter, d’un shifter up&down, d’une bulle fumée, d’un port USB et de coloris spécifiques. Avec son amortisseur Showa BFRC-lite déjà vu sur la ZX-10R, la version RR sera évidemment la mieux lotie.

Bien qu’aucun tarif n’ait été annoncé, cette nouvelle Kawasaki ZX-4R devrait débarquer en Europe en automne 2023. Quant à l’arrivée chez nous des déclinaisons SE et RR, rien n’est encore précisé.