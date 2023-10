Les rumeurs disaient vrai à propos d’une V-Strom 800 "standard" : la V-Strom 800 DE (voir notre essai) sera bel et bien déclinée en version routière ! Une solide rivale face aux Honda XL 750 Transalp, Triumph Tiger 660 et autres Yamaha Tracer 7 ?

Suzuki V-Strom 800 SE 2024 : une routière polyvalente

Rebaptisée V-Strom 800 "SE", elle abandonne sa roue de 21 pouces à rayons pour une jante à bâtons de 19 pouces montée en Dunlop D 614. À l’avant, les étriers de frein sont désormais à montage radial 4 pistons, mordant de simples disques. Exit les disques "pétales" donc.

Elle reçoit une fourche inversée Showa SFF-BP disposant de réglages orientés "routes" et d’une course réduite de 70 mm (150 mm au lieu de 220 mm). Les réglages hydrauliques disparaissent au profit d’une précontrainte réglable. Même chose pour l’amortisseur arrière, qui perd 70 mm de débattement au passage.

Ainsi, la garde au sol est réduite et passe à 185 mm, contre 220 mm sur la version DE. La selle est aussi rabaissée de 30 mm (825 mm). À noter qu’elle perd également ses équipements off-road, tels que ses protège-mains, son sabot moteur et sa protection de radiateur. En revanche, le réservoir conserve ses 20 litres de contenance.

Coté électronique, les 3 modes cartographiques sont toujours là, tout comme l’écran TFT, le shifter, l’aide au démarrage, l’assistance à bas régime, l’ABS déconnectable et réglable sur 2 niveaux et le port USB au tableau de bord. Routière oblige, l’antipatinage ajustable sur 3 niveaux perd le mode "Gravel", destiné à un usage tout terrain.

La V-Strom 800 s’allège de 7 kg (223 kg en ordre de marche) et gagne en protection, en témoigne sa grande bulle réglable sur 3 hauteurs avec une amplitude de 45 mm.

Pour gagner en ergonomie, le guidon est abaissé de 13 mm et avancé de 23 mm. Même topo pour les repose-pieds (désormais typés "roadster") rehaussés de 7 mm et reculés de 14 mm.

Côté moteur, on retrouve le bicylindre en ligne de 776 cm3 partagé avec la Suzuki GSX-8S, développant 84 ch à 8 500 tr/min et 78 Nm à 6 000 tr/min. Il est associé à une boîte 6 rapports et un accélérateur ride-by-wire.

Proposée dans 3 coloris (bleu marine, gris/vert et noir), la Suzuki V-Strom 800 SE sera disponible en concessions fin octobre 2023 à partir de 10 499 euros, soit 1000 euros de moins que la V-Strom 800 DE.

