Yamaha peaufine l’ensemble de sa gamme de routières pour 2023. Tandis que la Tracer 9 GT se décline en version "GT+" et la Niken GT fait son retour, les Tracer 7 sont également améliorées.

Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT 2023 : écran TFT, meilleur freinage, équipements de série

Yamaha revoit le freinage de ses GT mid-size, avec un double disque de 298 mm à l’avant, contre 282 mm sur le précédent millésime. Les réglages de la fourche télescopique diffèrent également, pour une plus grande polyvalence de pilotage.

A l’instar des dernières nouveautés Yamaha, les Tracer 7 reçoivent un nouvel écran TFT 5 pouces avec deux interfaces (Touring et Street). Connectivités obligent, il sera compatible avec l’application Yamaha My Ride. Par ailleurs, les commodos sont réorganisés au guidon.

La Tracer 7 GT 2023 est la plus gâtée, puisqu’elle gagne des équipements de série tels que des valises latérales (20L), un pare-brise plus haut (+92 mm) et large (+70 mm), une selle confort, des pads en caoutchouc sur le réservoir et un support de top-case.

Les deux Tracer 7 2023 seront disponibles dès le mois de février en concession dans plusieurs coloris : rouge, noir/argenté et noir pour la Tracer 7 standard et bleu, noir/argenté et noir pour la Tracer 7 GT. En revanche, aucun prix n’a encore été communiqué pour les deux modèles.