Parmi les nouveautés Suzuki, la V-Strom 800 DE (voir notre essai) tient une place importante. Conçue à partir d’une nouvelle plateforme intégrant un nouveau bicylindre en ligne de 776 cm3 partagé avec le roadster GSX-8S, sa vocation est de se faire une place sur le marché porteur du trail tout-terrain. La V-Strom 800 DE Rally Edition va d’ailleurs dans ce sens !

Et disons-le, cette moto est une excellente surprise, qu’Axel nous détaille dans le Moto Magazine n°396. Elle tient aussi une place d’honneur dans notre hors-série trails 2023 et dans notre match gros trails VS trails mid-size paru dans le Moto Magazine n°401. Le résultat du comparatif est d’ailleurs surprenant ! Mais Suzuki prévoit-il une version routière de sa nouvelle machine ? Selon les infos et photos diffusées aux Etats-Unis et en Australie, c’est fort probable !

Suzuki V-Strom 800 : la déclinaison routière

Les rumeurs sont nées d’un document publié aux Etats-Unis ne listant pas deux, mais trois V-Strom 800 pour 2024 : les V-Strom 800 DE (DL800DE RC), V-Strom 800 DE Rally (DL800DE RC) et V-Strom 800 Standard (DL800 RQ).

Sur cette version Standard, la jante de 21 pouces chaussée en 90/90-21 de la DE est troquée contre une jante de 19 pouces chaussée par un pneu plus large en 110/80-19. Les jantes à rayons de la DE sont échangées contre des jantes aluminium à bâtons. L’empattement passe de 1570 mm à 1514 mm et le poids s’allège de 7kg (223 kg tous pleins faits). Enfin, le guidon semble plus compact, la hauteur de selle rabaissée et la bulle plus haute.

Le tarif devrait être logiquement plus abordable, pour se rapprocher de sa concurrente directe, la Honda XL750 Transalp (10 599 euros). Reste à attendre l’éventuelle présentation officielle car rumeur oblige, rien n’est encore acté.

Suzuki V-Strom 800 DE : notre essai en vidéo