Avec les nouvelles GSX-8S et V-Strom 800DE (voir notre essai) dévoilées l’année dernière, un vent nouveau souffle sur le catalogue Suzuki. Toutes deux propulsées par un bicylindre inédit de 776 cm3, ces motos entendent bien se faire une place sur les marchés porteurs des roadsters et des trails mid-size. Alors que les rumeurs prennent de l’ampleur au sujet d’une future déclinaison sportive de la GSX-8S (qui a par ailleurs, remporté la première manche du Rallye Routier de la Sarthe), Suzuki présente une édition encore plus aventurière de son nouveau trail : la V-Strom 800DE Rally Edition.

Suzuki V-Strom 800DE Rally Edition : des packs pour l’aventure

S’il est possible d’équiper sa V-Strom 800DE avec l’ensemble du catalogue d’accessoires existants contre 1299 euros hors pose (pack "Rally Edition"), l’édition Rally les propose tous de série. Ainsi, en plus d’un look plus off-road, la moto reçoit des pare-carters / crash bars, un sabot moteur en aluminium et des pneus Bridgestone AX41 tout-terrain en plus des Dunlop Trailmax Mixtour fournis d’origine.

La Suzuki V-Strom 800DE Rally Edition est proposée au tarif de 12 999 euros, soit 1500 euros de plus que l’édition standard (11 499 euros)