La nouvelle GSX-8S (voir notre essai) est le nouveau fer de lance de Suzuki sur le segment des roadsters mid-size. Disposant d’un moteur et d’un cadre inédit, c’est une vraie nouveauté pour la firme japonaise, qui entend d’ailleurs bien tutoyer la nouvelle Honda CB750 Hornet (ne loupez pas notre face-à-face dans le dernier Moto Magazine) et le roadster-roi de la catégorie, la Yamaha MT-07 !

Ce que l’on peut dire, c’est que le nouveau roadster Suzuki, sous les mains d’un pilote d’exception, peut faire des merveilles ! Bruno Schiltz, pilote émérite des Rallyes Routiers, a remporté le Rallye de la Sarthe les 6 et 7 mai à son guidon et arrive en tête du classement général avec 8 secondes d’avance. Comme l’explique le pilote, les spéciales de la Sarthe nécessitent des relances que le twin Suzuki a su enquiller sans broncher, grâce à son caractère "plein" à bas régime.

De fait, la moto a su disputer sa victoire face à des machines plus puissantes. Bruno Schiltz précise que cette victoire est un travail d’équipe, notamment du côté des équipementiers qui ont enrichi la moto pour l’épreuve : pneus ContiRaceAttack2, freinage Beringer, suspensions EMC et rampe des feux signé Formule Top. Par ailleurs, une ligne Akrapovic sera ajoutée pour peaufiner les réglages du moteur.

L’interview de Bruno Schiltz par Suzuki

– Quel est ton ressenti au guidon de la GSX-8S ?

La moto est bonne, elle est bien née ! J’ai travaillé sur le châssis pour qu’elle soit à ma main, pour que je puisse rouler vite sans forcer. Je roulais vite sans être à l’agonie, sans prendre de risque. Je n’insistais pas plus que ce qu’il fallait. On a eu du sec, du séchant, du mouillé… Toutes les conditions qu’on pourrait avoir en une saison, et à chaque fois tout allait bien ! C’est vraiment bon signe.

– Ton moment fort du week-end ?

Sur le circuit Bugatti j’ai été bluffé. Je pensais prendre pas mal de retard face aux 1000cc, et finalement non. Je suis largement resté dans le coup avant les spéciales sur route. À ce moment-là j’ai compris que j’avais tout ce qu’il fallait pour bien faire.

– Quel va être ton axe de travail sur la machine d’ici la prochaine épreuve ?

Au Mans j’ai pu valider la préparation qui avait été faite jusqu’ici, c’est déjà une très bonne chose.

Maintenant j’ai envie de peaufiner le moteur, de mettre une ligne, d’optimiser ce qui est optimisable avec une belle cartographie. Je veux modifier le châssis au niveau de la géométrie pour l’ajuster à mon style de pilotage. Niveau électronique dans tous les cas je n’ai besoin de rien, même sous la pluie je n’active pas le contrôle de traction. J’aime plaquer la moto et réaccélérer très tôt.

– Comment te projettes-tu sur la suite de la saison ?

L’objectif était déjà de gagner, je viens que pour ça. Le but est toujours le même, gagner partout. Prochain rendez-vous les 14 et 15 juillet pour le Rallye du Dourdou !

Source : Suzuki