L’épreuve qui s’est déroulée à Rouillac les 20 et 21 août 2022 semblait en effet sous le signe du 4 : la 4ème édition du Rallye de Charente, qui était également la quatrième épreuve de la saison, a permis au pilote de l’Aprilia 660 Tuono de remporter son 4ème titre de Champion de France des Rallyes Routiers, malgré les assauts de ses jeunes concurrents.

Un début en fanfare pour Jordan Boyer

Jordan Boyer a donné la réplique en 1ère manche à Bruno Schiltz en remportant 4 des 6 spéciales

On a bien cru que Jordan Boyer (KTM 890 Duke R) légèrement en retrait au récent Rallye du Dourdou en raison de problèmes de fourche, allait enfin mettre un terme à la série de victoires de Bruno Schiltz. En effet, Jordan s’adjuge pour 4 centièmes la première spéciale de Fontenille, puis celle de Xambes avec une demi-seconde d’avance.

Le pilote Aprilia riposte au second passage à Fontenille. Il devance Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) de 5 dixièmes et distance Jordan d’une seconde et demie. Jordan repart à l’assaut à Xambes qu’il remporte de peu devant Christopher Auzoux (Triumph 765 Street Triple) et reprend une seconde à Schiltz. Ce dernier frappe fort à Fontenille où il précède Boyer de 1’’78 et Jouanen de plus de deux secondes. Jordan a beau faire un quatrième scratch devant Mathias Courtaud (Yamaha MT 09) et Schiltz, la messe est dite : le multiple champion de France s’adjuge la première étape devant Boyer à 1’’67 et Jouanen désavantagé par le manque de puissance de sa machine sur ces spéciales assez rapides, à 6’’19.

Un régal pour les concurrents

Le CORRC avec à sa tête son président Thierry Dupuis a prévu un menu copieux : après 30 minutes d’assistance, les concurrents repartent pour une quatrième boucle et 2 spéciales qui compteront pour l’étape 2. Une plus longue coupure en fin de journée permettra de disputer les 4 dernières spéciales de nuit. Grâce au temps clément et au faible nombre de chutes, les 119 pilotes auront la chance de pouvoir savourer ce festin jusqu’ au bout.

Etape 2 : Schiltz sort le grand jeu

Si le pilote Aprilia a dû batailler ferme pour s’imposer dans la première étape, il n’en sera pas de même dans la seconde. Seul Christopher Auzoux réussira à arracher un scratch à Xambes.

Charlie Coulanges prend la tête du Trophée Espoir après notamment une belle étape de nuit

A noter la très belle performance de Charlie Coulanges (Yamaha MT 09) qui termine deuxième de l’étape, juste devant Mathias Courtaud, son coéquipier de la Toniutti Academy sur la même moto.

Au final, Schiltz remporte son quatrième rallye de la saison et le 8ème consécutif avec une confortable avance de 14’’5 sur Jordan Boyer et 17’’ sur Mathias Courtaud.

Mathias Courtaud complète le podium du rallye de Charente

Bien qu’il reste un rallye à disputer, Bruno Schiltz ne peut plus être rejoint et sera donc une fois encore Champion de France Elite SW Motech. Même si rien n’est encore fait pour les places d’honneur, Jordan Boyer semble bien parti pour troquer son numéro 6 contre le 2, Vincent Jouanen et Mathias Courtaud ayant des chances de garder respectivement le 3 et le 4.

On respecte aussi la hiérarchie dans les catégories

En Maxi Rallye, Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono Factory) continue son festival. Il devance cette fois le duo des barbus : Luc Jozon et Willem Houwink sur BMW S 1000 XR et Christophe Forys (Suzuki 1000 GSXR).

Malgré une étape 2 un peu moins tonitruante, Jordan Boyer l’emporte en Rallye 1 devant « les p’tits gars à Toniutti » : Mathias Courtaud et Charlie Coulanges.

Les positions semblent immuables en Rallye 2 : premier Bruno Schiltz, deuxième Vincent Jouanen, troisième Tanguy Brebion (Husqvarna 701).

La Honda CB500 toujours au top avec une belle deuxième place d’Anthony Cambon en Rallye 3

En Rallye 3, un pilote hors championnat, Anthony Cambon (Honda 500 CB) parvient à s’intercaler au milieu des Beta 390 SM de Pierre Mouneu et Jérémy Legodou.

Victoire de Meneret – Raucci en Charente, mais la lutte reste serrée pour le titre

Des erreurs d’inattention chez les side-cars Iniside : alors que Benoît Berthomieu et Jonathan Campergue (Suzuki 1300 GSXR) auraient dû l’emporter dans le duel qui les oppose à Florian Meneret et Tristan Raucci (Yamaha 1200 FJ), ils pointent en avance et écopent d’une pénalité de 45’’. Meneret/Raucci, à peine remis de leur sortie de route du Dourdou, en profitent pour prendre un peu le large au championnat. John Devaux et Gaëtan Reynes (Suzuki 1300 GSXR) restent réguliers à la troisième place.

Tom Chapas (Yamaha 600 FZR) l’emporte une nouvelle fois en Classique devant Yann Jeudy (Honda 750 VFR) et Grégory Palicot (Honda 900 CBR).

Patrick Barnoin (Yamaha 500 XT) profite de la chute sans gravité de Salah Jouan (Honda 900 Bol d’Or) pour reprendre la tête du championnat chez les Anciennes. En Charente, il devance les Yamaha RDLC de Marc Dufour et de Christian Lacoste.

Des trophées plus ou moins indecis

Retour aux affaires de Cauquil / Delille 1er Duo et 10ème en Charente

Romain Cauquil et Clarisse Delille (KTM 890 Duke) continuent à briller en duo avec une 10ème place au scratch. Luc Jozon et Willem Houwink, en tête du trophée, n’amusent pas non plus le terrain avec leur 19ème place. Sylvain Vermorel et Thierry Vincent complètent le podium des duos.

Le trophée européen est monopolisé par les Suisses : Lionel Gay-Fraret (Suzuki GSX 1000 Katana) l’emporte devant Antoine Asfaux (Triumph 765 Street Triple) et Morgane Hannigsberg (KTM 690 Duke).

Sonia Barbot 1ère Féminine et 18ème en Charente

Sonia Barbot (Yamaha 700 R7) reste la meilleure féminine devant la side-cariste Blandine Lepage et la jeune Alison Baron dont c’était le premier rallye.

Christophe Overney (Husaberg 500 FE) reprend le leadership chez les Vétérans. Il précède Marc Koelblen (KTM 990 Superduke) et Jean-Luc Duris (KTM 890 Duke R).

Enfin, Charlie Coulanges reprend l’avantage en Espoirs sur Benjamin Preudhomme (KTM 890 Duke R). Rémi Cougoule (Husqvarna 701) reste troisième.

Voilà, on connaît déjà le nom du champion de France des Rallyes 2022 mais la saison n’est pas finie : le CMB n’attend que vos engagements pour la cinquantième édition du Rallye du Beaujolais qui aura lieu les 1er et 2 octobre !

Texte : Thérèse Derrien

Photos : G2STP Sport