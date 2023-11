Ces dernières années, l’on désespérait quelque peu d’attendre une “vraie” nouveauté chez Suzuki. L’attente a heureusement pris fin avec la GSX-S 1000 GX. Ce trail routier qui donne envie — et n’est pas sans évoquer, visuellement, la BMW S 1000 XR.

Il s’agit d’une sorte de crossover — c’est Suzuki qui l’écrit dans son dossier de presse. Autrement dit une machine qui fait le lien entre la sport-GT GSX-S 1000 GT et le trail polyvalent, la V-Strom 1050 SE.

Un moteur avec du coffre

Comme l’allemande et une autre concurrente toute désignée, la Kawasaki 1000 Versys, la GSX-S 1000 GX est équipée d’un 4-cylindres. En l’occurrence, il s’agit du moteur de 999 cm3 déjà vu sur ses cousine GSX-S 1000 S et GT, et issu de la lignée des GSX-R. Donc développant 152 ch à 11 000 tr/min et un couple de 106 N.m à 9 250 tr/min. L’embrayage est doté du système d’assistance SCAS, notamment conçu pour réduire l’effort au levier. Un quickshifter up & down est également de série.

L’ensemble s’exprime par l’intermédiaire d’un silencieux 4-en-2-en-1 travaillé, dixit la marque, pour « offrir une résonance puissante ». Voilà qui devrait donner bien du plaisir sur la route !

Premières suspensions pilotées chez Suzuki

Suzuki fait appel à un cadre double berceau et à un bras oscillant en aluminium. Côté suspensions, Suzuki n’a pas fait les choses à moitié. La GSX-S 1000 GX est en effet la première moto de la marque japonaise à être équipée de suspensions pilotées.

Baptisées Suzuki Advanced Electronic Suspension (SAES) et basées sur le système Showa EERA, elles offrent un réglage en dynamique. Détente et compression de la fourche, ainsi que précharge de l’amortisseur arrière sont donc ajustés en permanence en fonction des réglages du pilotes, des conditions extérieures et du poids. Les suspensions débattent sur 150 mm à l’avant comme à l’arrière.

Les informations fournies par Suzuki laissent à penser que l’interface est grosso modo similaire à celle vu sur certaines BMW : “Auto”, pilote seul, pilote chargé, duo. L’éventuel passager, lui, bénéficie d’un traitement adapté avec de larges poignées de maintien et une position étudiée. La bulle est réglable en écartement (du pilote) sur trois niveaux et 50 mm, pour une hauteur qui peut varier de 43 mm.

Le freinage avant est confié à des étriers radiaux monoblocs Brembo à quatre pistons opposés pinçant des disques de ø 310 mm. La hauteur de selle est de 845 mm, donc assez élevée, et des pare-mains sont montés d’origine. Le réservoir contient 19 litres, et le poids avec les pleins est de 232 kg.

Vendue 17 899 € dès janvier 2024

Sont également proposés de série trois modes de conduite, un régulateur de vitesse, freinage sur l’angle, controle de traction, système de démarrage facile (Suzuki Easy Start System), etc. Une application Suzuki mySpin permet de connecter le smartphone à la moto, ses informations s’affichant alors sur l’écran TFT couleur de 6,5 pouces qui fait office de tableau de bord. Un port USB est situé à gauche de l’écran.

Trois coloris seront disponibles : bleu Metallic Triton Blue, noir Glass Sparkle Black et vert Pearl Mat Shadow Green.

Telle quelle, la Suzuki GSX-S 1000 GX sera disponible courant janvier 2024 au prix de 17 899 €. Un prix supérieur de 2700 € à celui de la GSX-S 1000 GT et de 2500 € à celui de la V-Strom 1050 SE.