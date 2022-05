En début d’année 2022, Jochen Zeitz, le PDG d’Harley-Davidson, annonçait l’arrivée d’une seconde moto électrique, la LiveWire One. Désormais, la marque américaine issue d’Harley Davidson dévoile une toute autre moto : la S2 Del Mar. Il s’agit d’un "Dirt Tracker" électrique développant 80 ch.

LiveWire S2 Del Mar : une conception inédite

La S2 Del Mar se dote d’une nouvelle plateforme modulaire baptisée "Arrow". Elle servira de base de conception pour les futurs modèles électriques de la firme. La batterie est l’élément principal du châssis, où viennent se fixer les autres composants tels que la direction et le bras oscillant. De fait, le poids serait de 190 kg sur la balance, pour une autonomie annoncée de 160 km. La marque assure également que la S2 Del Mar peut passer de 0 à 100km/h en seulement 3,5 secondes.

Plus accessible que la LiveWire d’Harley Davidson

Pour son lancement, une édition limitée de la S2 Del Mar était proposée à la vente. Les 100 exemplaires aux coloris uniques et jantes spéciales s’affichaient au tarif de 17 699 $ (environ 16 750 €). Hélas, tous les exemplaires ont été écoulés !

Pour ceux qui souhaitent s’offrir la version classique, il faudra attendre le printemps 2023. Son prix est estimé à 15 000 $ et ne devrait pas dépasser la barre des 20 000 € en Europe. Une moto plus accessible si on la compare à la LiveWire vendue 33 900€ en France !