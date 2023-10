Comme on le sait, Kawasaki aime expérimenter de nouveaux moteurs. On pense tout de suite à la Kawasaki GPZ 750 Turbo des années 80, sans oublier les machines "compressées" que sont les Kawasaki H2 et Z H2. Mais à l’heure où l’électrique et l’hydrogène ont le vent en poupe, la firme japonaise s’oriente sur ce terrain avec 4 nouveaux modèles. Tandis que deux motos électriques équivalents 125 s’apprêtent à être à être commercialisées, Kawasaki nous présente sa première moto hybride.

Baptisée Ninja 7 Hybrid, elle débarquerait en concession dès janvier 2024. Un évènement majeur, puisque c’est la première moto hybride au monde à être produite en grande série !

Kawasaki Ninja 7 Hybrid : puissance d’une 650 cm3, consommation d’une 250 cm3

La Kawasaki Ninja 7 Hybrid est propulsée par un bicylindre inédit de 451 cm3, associé à un moteur électrique de 9kW et une boite de vitesses manuelle ou automatique. L’ensemble développe 59ch et peut atteindre 69,5ch grâce à la fonction E-boost greffée au guidon. Les performances seraient similaires à une moto de 650 cm3, avec une consommation... d’une moto de 250 cm3 ! Cette double motorisation est intégrée au châssis tubulaire des Z 650 et Ninja 650.

3 modes de conduite sont proposés pour exploiter la machine : Sport-Hybrid (performance) Eco-Hybrid (économique) et EV (100% électrique), ajustables sur l’écran TFT couleur. Un système "Stop and Start" coupe le moteur à l’arrêt afin d’économiser le carburant et réduire les émissions polluantes.

Le système ALPF (Automatic Launch Position Finder) permet d’enclencher le premier rapport à l’arrêt, tandis que le mode "Walk" est dédié aux manoeuvres à faible allure ou en stationnement. À noter que les vitesses se passent par simples pressions d’un bouton au guidon.

Si Kawasaki n’a pas encore dévoilé toutes les caractéristiques de sa Ninja 7 (ni son prix !), nous aurons l’occasion de l’essayer sous peu. On vous prépare donc un essai complet dans le prochain Moto Magazine et sur notre chaîne YouTube !