Le mois dernier, la commercialisation des premières motos électriques Kawasaki semblait imminente, et c’est effectivement le cas ! Le roadster Z e-1 et la sportive Ninja e-1 débarqueront cet automne. Il s’agit de deux équivalents 125, dont Kawasaki dévoile enfin toutes les données clés (sauf les prix !).

Kawasaki Z e-1

La Z e-1 est donc la première "Z" électrique. Elle s’apparente à une Z400 propulsée par un moteur synchrone développant un maximum de 12ch (6,8 ch de puissance nominale continue) et un couple maximal de 40,5 Nm.

Doté d’une transmission par chaine, il est alimenté par deux batteries lithium-ion de 50,4V/30 Ah pesant 11,5 kg chacune. Entre 3 et 4h sont nécessaires pour une recharge complète. À noter que ces batteries sont amovibles pour faciliter la charge sur prise domestique.

La moto peut atteindre les 85 km/h en mode Road et 62 km/h en mode Eco, pour une autonomie de 72 km en moyenne. Des données qui réservent, comme prévu, la Z e-1 aux trajets urbains. Kawasaki précise tout de même qu’une fonction e-Boost peut propulser la machine jusqu’à 99 km/h en cas de besoin, notamment lors des dépassements... Mais seulement pendant 15 secondes pour éviter la surchauffe moteur. Un "Walk Mode" s’ajoute aux fonctionnalités pour faciliter les manoeuvres à l’arrêt, en marche avant ou arrière.

Kawasaki a particulièrement travaillé poids de la machine, qui n’affiche que 135 kg en ordre de marche. Ceci aidé par une partie cycle allégée, composée d’un cadre treillis tubulaire suspendu par une fourche télescopique (120 mm de débattement) et un amortisseur réglable en précharge. Des jantes de 17 pouces assurent la liaison au sol, tandis que de simples disques à régénération d’énergie s’occupent du freinage ABS.

La Z e-1 se veut compacte et accessible, en témoignent ses 1370 mm d’empattement, ses 1980 mm de long et sa selle perchée à 785 mm. Enfin, sans plus de détails coté techno, la moto reçoit un écran TFT et un éclairage full LED.

Kawasaki Ninja e-1

Soyons clairs, la Ninja e-1 n’est, à quelques détails près, qu’une Z e-1 carénée s’apparentant à une Ninja 400 côté look.

De fait, elle gagne 5 kg sur la balance (140 kg en ordre de marche) et se montre un peu plus imposante. Si les spécificités techniques ne changent pas, Kawasaki précise que la Ninja e-1 gagnera légèrement en vitesse de pointe : 3 km/h en mode Eco (88 km/h) et 2 km/h en mode Road (64 km/h).

On attend désormais les prix et les disponibilités des deux machines... Que nous ne manquerons pas d’essayer sous peu !