Dévoilées en novembre dernier au salon de Milan (EICMA), les deux futures motos électriques de Kawasaki seraient en route pour une commercialisation imminente. Les documents d’homologation déposés en Australie et aux Etats-Unis vont dans ce sens.

Il s’agit de deux équivalents 125 cm3 : un roadster visuellement proche d’une Z400 et une sportive s’apparentant au look de la Ninja 400. Baptisées Z e-1 et Ninja e-1, elles affichent chacune une puissance de 12 ch. Des motos clairement orientées vers la mobilité urbaine, donc.

Un gros travail a été fait pour les alléger un maximum : 135 kg pour la Z e-1 et 140 kg pour Ninja e-1. Coté batteries, les motos embarquent deux blocs amovibles de 3 kWh et de 12 kg chacune. Pratique pour les charger à domicile ! Reste à voir si elles rentreront dans le cadre du consortium de batteries interchangeables créé par Honda, KTM Piaggio et Yamaha.