Nouvelle émission sur le contrôle technique moto ! On fait le point avec Didier Renoux (FFMC), Thierry Diller (Gérant de Moto Magazine), Muriel Fourel (propriétaire de centres de contrôle technique), Sacha Houlié (député de la Vienne et Président des Commissions des Lois à l’Assemblée Nationale) et Bertrand Macé (Vice-président de la section deux-roues motorisés chez Mobilians).