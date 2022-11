Le contrôle technique moto (CT2RM) en France aura fait couler beaucoup d’encre. D’abord instauré, repoussé, puis abrogé, le Conseil d’Etat, saisi par 3 associations anti-2RM, juge son instauration nécessaire en dépit du travail acharné entre la FFMC (Fédération des Motards en Colère), la FFM (Fédération Française de Motocyclisme) et le gouvernement pour mettre en place des mesures alternatives, dont l’objectif est de déroger à la directive Européenne 2014/45/UE.

Outre les manifestations nationales de milliers de motardes et motards au mois de novembre 2022, FFMC, FFM et Codever publient une lettre ouverte destinée au Président de la République, au Conseil d’Etat, au ministère de la Transition écologique, à celui chargé des Transports et à la Déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière. Le texte est un rappel clair et argumenté sur l’inutilité évidente d’un contrôle technique pour la sécurité des usagers 2RM et la pollution environnementale. A bon entendeur...