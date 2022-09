Depuis 20 ans, la Suzuki V-Strom demeure l’égérie du segment trail chez Suzuki. De par son succès, et pour célébrer ses deux décennies d’existence, le constructeur japonais peaufine les deux versions 1050 du catalogue, toujours éligibles au permis A2. La version XT par exemple, est rebaptisée "DE" et se pare de vrais atouts pour le tout-terrain.

Suzuki V-Strom 1050 2023 : plusieurs modifications au menu

Abordons ce qui change pour les deux millésimes 2023. Mécaniquement, les soupapes d’échappement sont désormais au sodium, afin de baisser la température de fonctionnement. La boite de vitesses, assistée par un nouveau shifter "up & down", est modifiée pour un fonctionnement plus fluide à l’utilisation. Même topo coté électronique : le système ride-by-wire et le régulateur de vitesse sont tous peaufinés pour bonifier le pilotage.

Enfin, le tableau de bord s’agrémente d’un tout nouvel écran TFT de 13 cm, mieux conçu et riche en informations de toutes sortes : modes de conduite, traction control, shifter, ABS déconnectable sur la version DE...

Nouvelle Suzuki V-Strom 1050 DE 2023 : une solide concurrente pour la Honda CRF1100L Africa Twin ?

La V-Strom XT est morte... Vive la DE ! Mais que se cache derrière cette nouvelle dénomination ? Une mise à jour concrète pour le tout-terrain, qui comme on le sait, est un marché porteur depuis quelques années.

Sans surprise, le train avant reçoit une jante de 21 pouces (contre 19 sur la XT), idéale pour barouder dans les chemins. Les deux jantes à rayons sont chaussées par des pneus Dunlop Trailmax Mixtour. Les débattements de suspensions sont augmentés (+10mm à l’avant, +9mm à l’arrière), tout comme la garde au sol (+25 mm). Le guidon est élargi de 20 mm, tandis que la bulle est raccourcie de 80 mm. A l’arrière, l’ABS est déconnectable, la chaîne de transmission est renforcée, et le bras oscillant est allongé (+40 mm) pour offrir un empattement favorable à la stabilité.

Toujours dans l’optique d’améliorer la moto pour le tout-terrain, les reposes-pieds sont désormais plus larges pour un meilleur contrôle debout. Le garde-boue, maintenant en 3 parties, optimise la protection.

La moto reçoit également une selle fixe plus légère, un sabot moteur en aluminium et deux béquilles (centrale et latérale, réajustées pour la nouvelle géométrie de la DE).

Enfin, citons le mode cartographique inédit qui s’ajoute au 3 modes déjà présents : le mode "Gravel" (graviers). Il est conçu pour permettre au motard de mieux négocier les routes chaotiques et de garder le contrôle de sa moto. La roue arrière est alimentée par une puissance modulable, sans rotations excessives.

Les prix et disponibilités des nouvelles V-Strom 1050 seront communiqués au salon de Cologne (du 4 au 9 octobre).